菲賭場遭攻擊 4台灣人喪命

2017-06-03

白人孤狼式犯案 37死54人傷

〔編譯張沛元、記者呂伊萱／綜合報導〕一名白人武裝男子二日凌晨闖入菲律賓馬尼拉國際機場附近的高級賭場度假村「馬尼拉雲頂世界」（Resorts World Manila）發動孤狼式攻擊，造成至少三十七人死亡與五十四人受傷，死者中包括四名台灣人，兇嫌則稍後在飯店客房自焚死亡。儘管伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）堅稱犯案，甚至還公布槍手身分是阿布．艾爾卡耶（Abu al-Khayr），但菲國警方初步判定，本案與恐怖主義無關，反而比較有可能是賭輸的賭客憤而持槍搶劫。

我駐菲代表處在昨中午時分接獲菲方通知，指有四名我國人士不幸罹難。外交部表示，駐處已掌握罹難人別，並聯繫不幸往生者家屬，以提供赴菲辦理後事所需的行政協助。外交部指示駐菲代表處成立緊急應變小組提供協助。目前馬尼拉地區旅遊警示仍維持為「灰色」，提醒計畫前往的國人注意。

兇嫌自盡 菲警方：不是恐攻

這起攻擊發生在當地時間二日午夜（台灣時間二日零時）剛過，一名持M4自動步槍與一瓶汽油的男子強行進入集飯店、商場、劇院、賭場及餐廳於一身的「雲頂世界」。兇嫌從停車場進入度假村後直奔賭場，然後在賭場二樓開槍。目擊者說，兇嫌對空鳴槍並射擊監視設備，之後潑汽油縱火燒賭桌、搶走籌碼，現場聽到爆炸聲。

警方表示，槍手並未朝著人群開槍，大多數罹難者是遭兇嫌縱火所引發的濃煙嗆到窒息而死，所有死者都被發現陳屍於賭場區，大部分是女性，死於浴室。至於槍手則在當地時間二日早上七時左右被發現在飯店區的五樓五一○客房內自焚，屍體被燒得面目全非，身旁有一把自動手槍。根據了解，畏罪自殺的兇嫌疑似是白人，口操英語，身高約一八三公分，留八字鬍，據信曾趁亂搶奪價值一億一千三百萬菲律賓披索（約台幣六八四七萬元）的籌碼。