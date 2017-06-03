暴雨炸台 警戒到週一

2017-06-03

〔記者蕭玗欣、何玉華、劉濱銓、謝介裕、黃珮君／綜合報導〕滯留梅雨鋒面伴隨西南氣流，昨天挾帶大雨灌進北台灣，北海岸地區從凌晨起降下超大豪雨，新北三芝日累積雨量刷新廿一年紀錄，基隆日累積雨量也創該站四十二年新高，氣象局因此首度啟用國家災防告警系統，北台警戒區範圍民眾在中午時分都接獲通知，提醒留意劇烈天氣變化。

這波鋒面在五日之前都會持續滯留在台灣上空，全台都要嚴防豪雨及超大豪雨發生。

雨量逾600毫米 水淹北海岸

梅雨鋒面昨凌晨開始夜襲北台灣，石門、三芝的累積雨量超過六百毫米，金山逼近六百，其中石門最高時雨量一一四毫米，幾乎接近莫拉克颱風在阿里山降下的一二八毫米紀錄。整個北海岸累積雨量幾乎都超過四百毫米，已達超大豪雨等級。新北市北海岸石門、三芝、金山、萬里到淡水等嚴重淹水，遭肆虐的景象直逼十七年前的象神颱風。

氣象局科技中心主任鄭明典說，這次鋒面是「有組織性的對流系統」，強對流區組織成扇形分布，不會「隨風飄」，強風帶不走它，反而源源不絕的供應水氣，這種對流系統生命期長，容易造成積水問題的降雨系統。

氣象局指出，過去中南部也常因西南氣流影響，出現超大豪雨，這次帶來劇烈強降雨的中小尺度對流，罕見地滯留不走，從昨天凌晨三、四點到上午十一點一直卡在北台灣，導致北台灣出現八十到一百毫米以上的時雨量。

鋒面南移 投嘉花發布警報

基隆北海岸和高屏山區昨天都出現超大豪雨，但因鋒面持續往南移動，氣象局昨晚又對南投、嘉義及花蓮山區發布超大豪雨警報，台中、苗栗和台東山區則是大豪雨警報。

氣象專家彭啟明指出，這波鋒面是今年迄今最強雨勢，然而鋒面最強的時候已經過了，這次是典型的梅雨型態鋒面，特色是滯留時間長，且中小尺度對流特別多，因此不容易預報，昨各地雨量都與先前預報有極大落差。

經濟部長李世光表示，這三天梅雨鋒面預料將降下全台灣正常三分之一的年降雨量，昨豪雨每小時雨量超過一百毫米，已逾兩百年平均降雨頻率，也遠超過一般城市排水下水道設計，導致各地淹水嚴重，全民都應審慎應對。

國光撞貨櫃車 1死31傷

昨晚近九時國道三號北上二四○公里靠近竹山交流道路段，有一輛國光客運不慎與貨櫃車發生嚴重擦撞，造成卅一人輕重傷，其中五十四歲的國光客運司機李大為傷重不治，兩名重傷民眾經搶救脫困送醫。