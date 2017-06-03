梅雨鋒面南移 南投仁愛鄉路斷 逾4千人受困

2017-06-03

〔記者李忠憲、曾迺強、佟振國、劉濱銓、黃佳琳、羅欣貞／綜合報導〕梅雨鋒面往南移動，中、南部山區部落昨天陸續傳出道路中斷、坍方、土石流等災情，居民預防性撤離，不過南投仁愛鄉有逾四千名居民對外交通受阻。

桃源 已先撤離洗腎病患及產婦

台中和平山區昨天已有多處小落石坍方，阻斷部分要道交通；松茂、佳陽部落上百人預防性撤離，嘉義阿里山豐山村民則有近四百人受困。高雄桃源、六龜等區已啟動自主撤離，有八十一位包括孕婦及洗腎病患等先行下山依親，避免路斷橋毀受困山區，徒增危險。

台中和平區代表會副主席羅進玉表示，危險地區部落已先進行預防性撤離。中橫臨三七便道因出現小型落石坍方，昨早就預防性封閉，將等雨勢減緩，並清理落石後放行。

台八線九十七Ｋ明隧道工程處也出現土石流中斷。和平區公所下午四點針對土石流紅色警戒區的松茂、佳陽部落上百人預防性撤離。

產業道路中斷 翠華、榮興淪孤島

南投縣仁愛鄉山區道路災情慘重，台八線中橫公路、投八十九線力行產業道路交通中斷，翠華、榮興村淪孤島，發祥村紅香部落路基流失中斷與上百戶停電，近四千居民對外交通受阻；信義鄉則是台廿一線新中橫公路一一五．五公里望高路段邊坡持續落石，間歇封閉。

能高越嶺國家步道、奧萬大森林遊樂區也因道路坍方及土石泥流，已緊急封閉，遊客暫時不要前往。

仁愛鄉入夜持續降雨，南豐村台十四線埔霧公路六十九公里土石流，小型車可走楓林社區替代道路，大型車無法行駛。都達村投八十五線五．一公里及六公里明隧道中央被土石淹沒，雙向無法通行。

嘉義縣阿里山鄉豐山村對外聯絡的溪底便道，因溪水暴漲致交通中斷，通往社後坪的產業道路土石鬆動，有近四百人受困村中，已派員圍封鎖線禁止人車通過。

高雄六龜區長宋貴龍指出，前晚起至昨天上午，已陸續勸離住在土石流警戒區的廿九位洗腎病患及一名孕婦下山避難，待雨勢變大達黃色警戒時，會啟動強制撤離作業。

屏東山區霧台鄉大武村霧大二號便道中斷，昨傍晚便道搶通，無人受困。霧台鄉長杜正吉表示，目前留在山區的居民，安全均無虞。