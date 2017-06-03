這梅雨像「颱風」 重創北海岸

〔記者何玉華、蕭玗欣、黃佩君／綜合報導〕一個梅雨鋒面帶來的暴雨，造成新北市北海岸石門、三芝、金山、萬里到淡水等嚴重淹水。民眾驚嚇直呼，暴雨炸家園，景象好像十七年前象神颱風。氣象專家表示，因為中小尺度對流難以精準預測降雨區域，加上鋒面滯留與西南風對抗，延長降雨時間，是造成雨量暴增的原因。
暴雨狂炸 石門最高時雨量達114毫米
暴雨造成北海岸災情慘重，石門、三芝累積雨量超過六百毫米，其中石門最高時雨量達一一四毫米。
天氣風險公司代表廖于霆解釋，北邊鋒面帶來很強的涼空氣，遇上很強的西南風帶來潮濕的空氣，兩股空氣剛好在新北市近海交會對抗，造成降雨時間拉長，累積雨量增加。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，梅雨是僅次於颱風會帶來災害的天氣，但梅雨降雨範圍集中且強，颱風則是降雨時間長、總雨量也較大，今年這波梅雨鋒面仍是氣候正常現象。
經長：接下來3天將降全年1/3雨量
因應豪雨襲台，經濟部長李世光強調，按照氣象局評估，接下來三天將降下台灣正常全年三分之一的降雨量，而鋒面將逐漸南移，呼籲中南部事先做好防災應變準備。
不過氣象專家彭啟明表示，三芝、石門日累積雨量都超過六百毫米，的確不少，但不可能下到全年三分之一的雨量這麼多，李世光的說法應該只是形容詞。
彭啟明說，部分測站年累積雨量約三千多毫米，西半部平地一年三分之一的雨量約一千五百毫米左右，北部地區則是兩千五百到三千毫米，這幾天的雨量絕對沒有這麼多。
彭啟明表示，台灣在梅雨或颱風季節時雨量達一百毫米以上很常見，一般來說，只要時雨量達五十毫米以上就已經是危險等級，也會被列為易致災的天氣型態。
這次梅雨鋒面滯留北台灣，都會區也傳出不少災情。彭啟明說，都市排水上限值約時雨量六十毫米，一旦劇烈天氣來襲，一定會淹水。
他認為，民眾必須習慣氣候變遷所帶來的極端天氣，學習如何在災害來臨之前提早緊急應變，而不是一味想要提高都市排水上限，不僅成本很高，現階段也做不到。政府只能做到預警的動作，民眾也應做好防災準備，收到劇烈天氣警訊時最好避免外出。