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桃機隔1年又淹了 陸海空交通都受創

2017-06-03

〔記者朱沛雄、鄭瑋奇／綜合報導〕大雨襲台成災，昨日海陸空交通皆受影響。其中，桃園機場正好時隔一年，再度淹水，不僅第二航廈二樓伴手禮大街積水，雷雨也影響一二六航班作業，約兩萬五千名旅客受延誤。

去年六月二日，Ｈ幹管外水溢流造成桃機大淹水，交通部長賀陳旦當時強調改善桃機結構之後，類似情況不會再發生。對於昨日情況，賀陳旦表示，「不能說是淹水，而是漏水」，漏水是因雨勢大，並不是機場公司在管理有疏忽。機場公司指肇因於機場捷運A13站屋頂積水宣洩不及溢出。積水在中午清除完畢，伴手禮大街恢復營運。

此外，第一航廈北側出境長廊部分區域昨中午預警性斷電，約卅公尺長的走道漆黑一片。機場公司解釋，分電盤上午遭雨水打濕，工作人員斷電處理，檢視完後，先將電力送往主要供應處，受潮的電盤經過清理烘乾後於下午兩點卅分復電。

松山、馬祖、金門機場昨日上午都因雨一度關場暫停起降。民航局統計，全日國內線有超過一一六航班取消、廿班延誤；國際線超過九班取消、一一三班延誤。

此外，昨晚間共有五處路段預警性封閉，今日將視天候狀況開放；另有台八線中橫公路碧綠溪路段九十八Ｋ處，因發生土石坍方、交通阻斷，預計今日下午五點搶通。

至於鐵道運輸，阿里山森鐵沼平、祝山、神木三條支線，以及台鐵平溪、深澳支線，昨日都有因路基掏空、土石掩埋路基等停駛，全日有超過卅列次、七千五百卅人受影響。台鐵局表示，除祝山線今日確定停駛，其餘要上午才能確定今日是否正常行駛。

海運方面，台東富岡往返綠島、蘭嶼及後

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  • 2日上午一場暴雨導致桃園機場第二航廈禮品大街淹水，工作人員趕忙清理積水。（記者朱沛雄攝）

    2日上午一場暴雨導致桃園機場第二航廈禮品大街淹水，工作人員趕忙清理積水。（記者朱沛雄攝）

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