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泥沙湧基北2幼兒園 99師生急撤

2017-06-03

〔記者黃建豪、俞肇福、林曉雲／綜合報導〕大雨直直落，混雜大量泥沙污水湧入台北市大直柏齡幼兒園及基隆市安心幼兒園中崙分班，前者躲至一旁的劍潭古寺避難，後者緊急撤退至三樓，孩童飽受驚嚇，幸無人受傷。

台北市昨降暴雨，靠近山區的大直北安路八○五巷積水成災，上午十一點多，不只民房一樓家具泡湯，柏齡幼兒園的紗網門更被大水沖毀，混雜大量泥沙的污水直接湧入教室，九名教師緊急帶著五十三名學童撤離至一旁的劍潭古寺。

積水約在下午一點退去，教室滿目瘡痍，直至下午四點，仍可見環保局人員不斷清出一袋袋的污泥，絕大部分教室桌椅、器具堆在門口等著報廢。台北市副市長鄧家基下午到場勘災後，允諾協助學童安置就學，已協調鄰近濱江國中臨時安置。

基隆市昨天一早大雨不斷，安心幼兒園家長冒雨將學童送來上學，在雨勢變小後，有位家長把小孩先帶離。到了上午十一點，大雨又開始下，大武崙溪溪水溢流越堤，如萬馬奔騰的大水沖入幼兒園一樓，卅七位師生趕緊從二樓往三樓避災，並向外通報求助。

消防員評估幼兒園三樓安全無虞，建議留在原地等水消退。待雨停水退後，師生才安心陸續放學離校。

教育部統計，昨天豪雨造成八校受災，新北市淡水真理大學操場及體育館部分遭土石掩埋、八里長坑國小多間教室淹水、台北市立大學實小附幼有八間教室嚴重漏水，損失金額還待評估。

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  • 柏齡幼兒園教室近乎半毀。（記者黃建豪攝）

    柏齡幼兒園教室近乎半毀。（記者黃建豪攝）

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