2017-06-03

總統︰今天更大考驗 一起加油

〔記者陳薏云、王宣晴、林嘉東、陳賢義、李欣芳、蘇芳禾／綜合報導〕暴雨侵台，釀成直逼颱風等級災害！中央災害應變中心統計，截至昨天晚間九點為止，全台共造成一死、二失蹤、五傷、十五人受困災情，暴雨尖峰時段，有高達九百六十六處淹水，上萬戶停電。

雨襲北北基 災情像颱風

總統蔡英文、行政院長林全昨分別前往應變中心視導。林全希望撤離部分能落實，以免中南部山區降下大雨後，山區民眾遭困無法撤離。稍後到達的蔡英文也認同撤離的必要性，並表示近三天都會是關鍵期，希望政府各單位上緊發條，今天是更大的考驗，各位一起加油。

暴雨昨天白天侵襲北台灣，北北基雨勢最猛烈。北海岸成了水鄉澤國，台二線滿目瘡痍，淡金路上多處積水深及大腿，三芝多處路段成了河道，石門的白沙灣、石門洞、王公橋周邊道路面目全非。

基隆市各區也有八十五處淹水，其中大武崙溪一日兩次溢堤，水來得又急又猛，基金一路、武嶺街口附近汪洋一片。北市則以內湖區災情最慘重，大湖山莊街有多處地下室水淹過胸，江南街有民眾住家地板積滿淤泥。

消防署統計，全台共計一死、二失蹤、五傷、十五人受困。另基隆七十七歲婦人陳屍在淹水地下室，基隆市消防局表示暫不列為豪雨災情。

不幸遇難的是新北市六十六歲張蔡姓婦人，她昨日上午十一點許冒雨騎車出門，行經八里中華路二段時，遇深五十公分的積水無法前行，張蔡婦扶著被沖倒的機車，卻連車帶人被沖進外側排水溝，警消四個小時後在排水溝內尋獲被電線纏住的婦人，送醫不治。

基隆市八十二歲唐姓婦人上午近十一點，冒雨搶收絲瓜，但富都社區中和路兩百巷旁排水溝水暴漲，原本三公尺寬的排水溝與溝旁的菜圃瞬間淹進大水，唐婦慘遭捲走，截稿前仍未尋獲。

台東鹿野鄉鹿鳴橋下紅葉溪昨日傍晚傳二名男子受困落溪，轄區警消人員漏夜搜尋未果；由於報案的蔡姓男子表示是在一千公尺外見到，真實度待求證，但今天仍將繼續搜尋。