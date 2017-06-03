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水淹公車亭 勇消及時撈回女童

2017-06-03

〔記者林嘉東、林欣漢、俞肇福／基隆報導〕梅雨鋒面肆虐，基隆市昨暴雨連連，安樂區大武崙溪二度越堤，六名在溪畔候車民眾受困，其中林姓六歲女童險遭滅頂，幸及時被冒險趕抵的消防隊員一把抱起；其餘五人也都安然無恙，虛驚一場。

等車6人受困 消防隊員全數救出

女童母親聞訊趕抵醫院，放聲大哭，得知無生命危險，瀕臨崩潰的情緒才穩定下來。基隆長庚醫院診斷女童肺部有進水，但無插管必要，已轉林口長庚醫院救治。

基隆市一早大雨滂沱，基隆市安樂區大武崙溪溪水上午七點、十一點兩度越堤，溪畔基金一路一片汪洋，分不清道路與河堤界線。

基隆市消防局安樂消防分隊小隊長廖建民得知有六人受困，率隊員劉俊祐、吳伯勳、李志浩與鄭詠勳趕往。當時公車亭內有三名女子站上座椅，積水已達胸部，另三名乘客為了脫困，竟往積水更深的下游武嶺街走，岌岌可危。

廖立即指揮劉、鄭兩人到陸橋旁，緊抓住綁在他身上浮水繩，他右腳踩在河堤護欄上，左手抓著公車亭柱子，讓三名女子一個個踩著他的大腿，再由他推上公車亭雨棚上。

往下游走的乘客才走離公車亭約五十公尺，就被暴漲溪水團團圍住，七十二歲老翁抱住路樹，牽著六歲林姓女童的阿嬤一手抓著河堤護欄、一手抓住快要滅頂的小孫女，一直叫著：「救命、救命！」吳快步涉水，趕緊環抱起女童，迅速交給隊員送醫，再牽引老翁與阿嬤脫困。

事後，廖建民指出，他把三名女子救到公車亭上後，才感覺身上有股電流，低頭一看，身旁竟有一個高壓電箱吱吱作響，原來是漏電了，還好他及時走避。李志浩說，以當時河水暴漲速度，再晚個幾秒鐘，女童可能凶多吉少。

小黃險滅頂 運將及乘客爬窗逃出

大武崙溪溪水暴漲，也差點讓六十八歲計程車司機許益豐及乘客淪為波臣。上午十點許，許載著男乘客要到南榮路，由於基金一路積水，他打算繞經安樂五橋，但開不到一半，車輛就被水流帶動得騰空打轉好幾圈，大水瞬間淹到脖子。

「趕快把窗戶打開！」許益豐聽到乘客大叫，趕緊打開窗戶，兩人先後從窗戶爬出逃生，許益豐隨手抓起水面上的漂流木，小心翼翼地走到高處，熱心民眾趕緊手牽手將他拉到安全位置。

另，立委蔡適應秘書王安棟到大武崙溪關心，大水一下子就淹上來，他說：「差卅秒我人跟車就ＧＧ了。」嚇得臉色發白。

另，金山三界壇聯外交通孔道─磺溪橋，不堪大雨沖刷橋墩，橋面斷成兩截，萬里野柳隧道外的山壁落石掉落，區公所已緊急封閉野柳隧道。

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  • 基隆市消防員將滅頂的女童抱起後，趕緊後送醫院急救。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市消防員將滅頂的女童抱起後，趕緊後送醫院急救。（記者林嘉東翻攝）

  • 新北市金山三界壇地區與金山老街聯絡的交通孔道磺溪橋，昨早不堪大雨沖刷，斷成兩截。（新北市政府提供）

    新北市金山三界壇地區與金山老街聯絡的交通孔道磺溪橋，昨早不堪大雨沖刷，斷成兩截。（新北市政府提供）

  • 計程車司機許益豐險遭滅頂，心有餘悸。（記者林欣漢攝）

    計程車司機許益豐險遭滅頂，心有餘悸。（記者林欣漢攝）

  • 基隆市消防局安樂消防分隊小隊長廖建民（中）、劉俊祐（左）與李志浩不顧自身安危，奮勇救援，成功救出受困6名乘客。（記者林嘉東攝）

    基隆市消防局安樂消防分隊小隊長廖建民（中）、劉俊祐（左）與李志浩不顧自身安危，奮勇救援，成功救出受困6名乘客。（記者林嘉東攝）

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標題：水淹公車亭 勇消及時撈回女童


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