吳敦義：願出席國共論壇 與習近平對話

2017-06-02

〔記者施曉光／台北報導〕最新一期「亞洲週刊」刊出甫當選國民黨主席的吳敦義專訪。吳表達盼能赴中出席「國共論壇」，並與中共總書記習近平進行「吳習會」的願望，「只要大陸確定在適當時間，兩岸可依例舉行國共論壇，我當然會出席。如果今年要舉行，就要選擇適當時機」，「兩岸依例舉辦國共論壇，正好可以為兩岸僵局的局面開一扇窗。」

陸委會副主委邱垂正昨在例行記者會上回應表示，針對吳敦義的意願，陸委會予以尊重，因為政黨交流原就是兩岸人民交流的環節之一，但吳為前副總統，依國家機密保護法規定，登陸須向原服務機關提出申請，且依兩岸人民關係條例第九條規定，應由原服務機關向內政部轉請同意。

針對總統府是否會同意登陸，吳則在受訪時說，「二○一六年我去美國演講，他們很快就同意了。我以卸任副總統的身分變成中國國民黨主席，我要到大陸出席國共論壇，我判斷蔡英文總統不會為難，她會尊重的。」

吳在專訪中除重申堅決反對「台獨」，主張「九二共識」、「一中各表」，並仿效前總統馬英九昔日說法，指出「一中各表」的「九二共識」，不會表成「兩個中國」，也不會表成「一中一台」。他並重申，「中國國民黨不會改姓不會改名，只會改性格。」

吳還透露，香港方面已有人邀請他訪港，但他現在不會去，因為「我要保有在國共論壇作為我身為黨主席後第一次踏上中國大陸的標準。我何必選擇這個時候去香港？」