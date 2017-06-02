蓋農舍修法加嚴 去年申請驟降

2017-06-02

農委會聯合稽查小組 促地方嚴加開罰

〔記者林彥彤／台北報導〕我國農舍約有一萬六千多筆，但農舍主人實際具有農民資格的卻不到四成，農委會表示，過去每年新增申請農民資格人數總是破千，其中許多其實不是要務農，而是為了興建農舍。

從申請農民資格人數，大概可以看出每年申請農舍興建的數量。二○一四年申請農民資格的人數有二千五百一十三人、二○一五年更高達二千九百○五人，但於二○一五年修正「農舍興建辦法」，加嚴標準後，二○一六年的申請人數就驟降，僅剩六百四十三人。水保局更累計到二○一六年，申請建造農舍數量已高達三萬二六○四案。

農委會水保局副局長林長立指出，依據「農業用地農舍興建辦法」規定，興建農舍的土地，僅有十分之一可蓋建築物，由內政部營建署管理；其他十分之九則必須要有實際務農行為，諸如興建水池、鋪水泥、造景觀池等皆不行。

為了防範違規濫建農舍，農委會也與內政部等跨部會組成「聯合稽查小組」，促使地方政府依據「地方自治條例」對違規農舍嚴加稽查開罰，以落實農地農用政策。但每個地方違規態樣不同，執行稽查強度與速度不一，有些違法建造豪宅、廟宇等，政府再針對第一次違規開罰六萬元、第二次八萬元或甚至十二萬元不等。

林長立認為，稽查小組扮演重要功能，每年除了彙整各地執行狀況外，還會一併彙整給監察院，由監察院評估，是否需要進一步修改「農業用地農舍興建辦法」所依據的「農發條例」，這也才讓民眾意識到政府是玩真的。