大弟服務偏鄉42年 五峰部落人震驚不捨

2017-06-01

〔記者廖雪茹、凌美雪／綜合報導〕神父丁松筠的弟弟丁松青四十二年來在新竹縣五峰鄉清泉天主堂服務，更創建全縣第一所山地托兒所，丁松筠不時前往部落探視弟弟，部落人得知丁松筠逝世噩耗，都感到十分震驚與不捨！

哥哥回到天父懷抱 丁松青神父辛慰

清泉天主堂傳教員葉靜娟（泰雅族名哈娜）表示，「小丁」神父丁松青每週下山採買一次，因他無行動電話，昨天下午採買返回部落，才得知哥哥逝世，隨即由她的先生雅威開車送他上台北；由於神父兩兄弟對生死看得很淡，哥哥回到天父的懷抱，「小丁」神父當下的反應是感到辛慰。

大丁神父幽默 小丁神父貢獻部落

葉靜娟說，丁松筠神父每隔一、兩年會到部落探視弟弟，部落人都稱呼他「大丁」神父；「大丁」神父給人的印象，除和「小丁」神父一樣親切有禮，而且十分幽默，他總是一再地對部落人致謝，感謝大家照顧弟弟，這麼愛護弟弟。近來「大丁」神父身體狀況不佳，「小丁」神父曾多次北上到醫院探視。

前年，丁神父的小弟和弟媳自美國來台，雅威為三兄弟在部落留下珍貴的合影，昨天照片貼在臉書上，部落人多感到驚訝與不捨，紛紛留言：「願主保佑丁神父在神的懷裡安息，做個快樂的神父」、「他的精神在世上是永活於教堂及教友心裡」。

「大丁」神父拍攝台灣紀錄片、教授英語，「小丁」丁松青四十二年來則是在新竹五峰鄉服務，創建全縣第一所山地托兒所，還義賣畫作協助五峰桃山部落籌建青年文化中心，貢獻獲各界肯定。

值得一提的是，丁松青早期在蘭嶼服務時認識了三毛，三毛對其作品《蘭嶼之歌》大感驚豔，便爭取在皇冠出版社合作出版中譯本，由三毛翻譯，當時非常暢銷，不過，該書已絕版。