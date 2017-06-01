入世又活潑的神父 藝人好友同哀

2017-06-01

〔記者粘湘婉、凌美雪／台北報導〕丁松筠神父來台半世紀，昨因心臟病驟逝，過去與他有交情的藝人紛紛表示哀悼。與丁神父有數十年交情的藝人侯麗芳表示：「雖然大家都把他當明星神父，但他其實很低調、平實，也很謙虛，很照顧教友，他人生大半輩子都奉獻給台灣了。」

此外，她也轉述丁松筠神父朋友所說，今天追思會之後，另外會擇期辦理追思彌撒，預定火化後會安置在彰化一個耶穌會神父過世後安置的地方，永遠留在台灣！

三月才碰面 侯麗芳淚崩、遺憾

因為膝蓋開刀住院的藝人侯麗芳，昨天下午五點多麻藥才退，驚聞好友丁松筠辭世，淚崩追問：「什麼時候的事？」她說，三月還出席丁松筠邀請的活動，雖然知道他因為心臟問題越發清瘦，身體也不太好，但還是很意外他會突然辭世。侯麗芳說，丁神父實在太熱心，總是忙東忙西，恐怕是休息不夠。「本來他還想等心臟問題好一點就要親自去東部出外景，實在太遺憾了！」

張小燕：一輩子奉獻台灣很了不起

張小燕過去曾參與丁松筠神父製作的戲劇，拍攝天主教公益廣告時，丁神父也曾來探班，兩人結下深厚友情。張小燕昨惋惜說：「丁神父是一位平易近人，很風趣的人，他和弟弟一輩子都為台灣奉獻，很了不起。他會唱歌彈琴，也會參與演出，是一位入世的神父。」

丁神父卅多年前曾拍攝《殺戮戰場的邊緣》難民紀錄片，當時媒體人陳月卿擔任《華視新聞雜誌》製作人，採用該素材做了《亞細亞的孤兒》一系列報導，節目播出後受到熱烈回響，更成功募集到逾台幣五百萬善心捐款，幫助難民改善生活困境。

陳月卿接獲丁神父逝世消息，感到相當遺憾。「他真的是非常開朗、又有愛心的人，也是一個很現代、活潑的神父，不只會講台語，有時候還會穿花襯衫。他是一個越了解越能理解他愛心的人，也是他讓我打開更廣的眼界，讓我學習愛。」

陳凱倫：改變我一生的教父

媒體人陳凱倫則以「改變我一生的教父」來形容丁神父，他透露與丁神父是多年鄰居。從小受洗為基督徒的他，後來進入慈濟服務，卻又深受佛教吸引，讓他深感困擾。當年，丁神父曾陪著他進到行天宮參拜，見他如此迷惘，告訴他：「心中有愛不分宗教。」宏觀視野讓他相當感動，煩惱頓時一掃而空。「丁神父給了我一劑強心針，讓我知道不用拘泥於任何形式，心中有愛最重要。」