想當正港台灣人 「傑瑞叔叔」等了50年

〔記者吳柏緯、陳炳宏、凌美雪／台北報導〕來台奉獻半世紀的光啟社副社長丁松筠神父，在領取台灣身分證前夕傳出辭世消息。共事多年的光啟社社長莊麗紅難過表示，丁松筠為了這一天已經等了五十年，甚至邀請許多朋友參加他的授證儀式。
三月手術後宣告要服務到100歲
莊麗紅說，丁松筠神父近年來飽受心臟疾病之苦，今年三月才剛做完心臟支架手術，手術不但順利，復原狀況也很良好，當時甚至向大家宣告，要活到一百歲，繼續為上帝與台灣服務。
丁松筠辭世後，光啟社於昨晚在臉書貼上追思丁松筠神父的照片，寫著：「永遠的丁神父，我們愛您。」光啟社也將原本今天上午舉行的授證儀式改為追思會，除了開放各界朋友緬懷外，弟弟丁松青也將代表領取身分證，完成長兄的心願。
看不到一手籌備的利瑪竇紀錄片
除了無緣親自領取身分證之外，丁松筠神父另一個遺憾是看不到一手籌備的《利瑪竇》紀錄片。莊麗紅提到，紀錄片在今年三月剛完成募款，目前正在籌拍當中，製作團隊將加緊趕工，盼能製作出一部好作品送給丁松筠。丁松筠神父過去帶領光啟社團隊，已拍攝了湯若望、朗世寧在內多位神父的紀錄片。
一九六七年奉派來台的丁松筠神父，在傳播人才培育與英文教育上貢獻良多。
製播勵志節目、推廣英語教學
華視前副總經理朱立熙回憶，丁松筠帶領光啟社的團隊，致力於推廣傳播教育，並製播了許多勵志性、正向的電視節目，長達近半世紀，對台灣的傳播教育功不可沒；此外，丁松筠利用光啟社的資源推廣英語教學，大幅降低一般民眾接受英文教育的門檻，也讓不少人對英文產生興趣。
丁松筠投身英語教學，最為人熟知的就是以「Uncle Jerry（傑瑞叔叔）」與長頸鹿美語合作的英語教學節目，成為許多人兒時的英文啟蒙。莊麗紅透露，當年丁松筠主持英文教學節目時，時常需要和小朋友唱唱跳跳，為了增加體力、保持活潑動感，丁松筠時常利用時間運動、健身。
由光啟社一手培訓的資深導播龐宜安則提到，丁松筠神父並不會給人強烈的距離感，即便是第一次見面，都像是朋友一樣一見如故。她指出，丁松筠充滿智慧與包容，常常能提出許多精闢的建議。
「冒著下地獄風險」幫同志祝福
台灣露德協會秘書長徐森杰則回憶說，有一次一個跨性別的教友癌症末期，但臨終前希望能與另一半擁有一個被祝福的儀式，愛滋聯盟朋友就詢問丁松筠神父能不能幫他們完成祝福禮？丁神父認為愛人這件事不該區分，一口就答應了，參加典禮時，他還說：「即使冒著下地獄的風險，我們應該愛每一個人。」
徐森杰說，丁松筠神父上次幫在台灣服務超過五十年的呂薇修女辦感恩會時，曾讚揚她的「無我」精神，也就是沒有分你我的愛每一個人，這也是他自己的精神。