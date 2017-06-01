要求台空服員改別五星旗 阿聯酋致歉

2017-06-01

外交部表達最嚴重的不滿與抗議

〔記者呂伊萱、楊媛婷／台北報導〕阿聯酋航空遭爆料因中國要求遵照「一中原則」而要求台灣機組員拿下我國國旗胸針，改別中國五星旗胸針。外交部昨表示，政府已向阿聯酋航空表達最嚴重的不滿與抗議。阿聯酋則發表聲明指出該事件是「溝通錯誤」，也為此次「溝通錯誤」表達歉意，未來所有機組員不需配戴國旗胸針。

阿聯酋：所有機組員不需再別國旗胸針

外交部表示，我駐杜拜辦事處處長楊司恭昨赴阿聯酋航空總部交涉，表達我嚴正立場，認為該公司要求我國籍機組員配戴五星旗胸針，為我方「無法接受」；外交部也約見阿聯酋航空在台辦公室人員，表達我政府「最嚴重的不滿與抗議」。民航局也向阿聯酋表達關切，指其作法傷害兩國旅客情感，阿聯酋航空在台代表則表示是因公司內部作業錯誤，並對此致歉。

民進黨立委莊瑞雄在立院外交及國防委員會質詢，僑委會委員長吳新興是否會反制阿聯酋航空？吳表示從來沒有坐過阿聯酋的飛機。莊追問，以後也「袂癮（不屑）」坐嗎？吳新興回答「袂癮（不屑）」。

阿聯酋航空昨晚由國際治理與環境事務部門副總裁Will Löfberg發布最新聲明指出，該封關於移除胸針並另有替代的信件「是個錯誤」，而且已經收回。聲明說明，公司根據團隊反映，決定統一移除所有機組員制服上的國旗胸針，該事件是出於更新公司的制服指令。聲明也強調，未來所有機組員都不再需要配戴國旗胸針，阿聯酋航空為此次「溝通錯誤」表達歉意。

阿聯酋接受英國國家廣播公司（ＢＢＣ）訪問時表示，整件事是一場溝通誤會，是公司內部不小心送錯郵件導致。但ＢＢＣ也詢問阿聯酋是否受到中國壓力，才要求台籍組員取下我國旗胸針？阿聯酋則呈現「已讀不回」狀態。

台灣民眾前夜湧入阿聯酋臉書專頁洗版，質疑阿聯酋屈服在中國政府銀彈與權威下，並揚言無限期抵制阿聯酋。

另有民眾投訴，阿聯酋在台票務客服電話系統的語言選擇為「普通話」、「廣東話」、「英文」，民眾大罵阿聯酋要賺台灣人錢，又要吃台灣豆腐，以「普通話」取代「國語」或「中文」選項。阿聯酋在台公關表示，還要再了解情況。