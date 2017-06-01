總統預計七月訪南太友邦

2017-06-01

〔記者呂伊萱、李欣芳／台北報導〕外交部政次章文樑昨在立法院表示，蔡英文總統下次出訪將訪問南太友邦，外交部正在規劃行程。章文樑說明，先前兩次元首出訪都是訪問拉美地區，此次將訪問南太地區友邦，是「很好的安排」。外交部稍晚表示，出訪相關行程待規劃妥善，由總統府適時對外說明。

將訪索羅門群島等國

據了解，外交部正規劃總統出訪索羅門群島等國，若規劃順利，可望七月成行；蔡總統曾在四月廿四日接見來訪的索羅門群島副總理馬朗嘉時表示，她希望未來能親訪索國，促進兩國邦誼。總統府相關官員則說，具體出訪時程還未確定。

國民黨立委呂玉玲在立法院外交及國防委員會質詢表示，總統是否將於七月出訪南太友邦？章文樑表示，外交部現正規劃總統行程，將訪南太友邦；總統於去年和今年兩次出訪，都去了拉美國家，因此這次訪問選定南太國家，訪問友邦對雙邊邦交有所助益，他認為是「很好的安排」。

章文樑會後受訪時不願透露時間或地點等更多細節，僅表示「依往例出訪南太是會過境」。

民進黨立委羅致政指出，外交部年度預算本就有出訪計畫，而拉美地區與南太平洋地區是我兩大外交重鎮，在兩次出訪拉美後訪問南太「並不意外」。

蔡總統去年甫上任便啟動「英翔專案」，親訪友邦巴拿馬與巴拉圭；今年一月則再次啟動「英捷專案」，走訪宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉與薩爾瓦多四個中美洲友邦。我國南太友邦則包括吉里巴斯、索羅門群島、馬紹爾群島、帛琉、諾魯與吐瓦魯六國，蔡英文曾親自向索羅門群島副總理馬朗嘉表示盼望親訪。

由於南太地區國與國之間沒有直航交通，慣例上會過境他國；前總統馬英九出訪南太地區時經由美國關島過境加油，前總統陳水扁則是在訪問南太時成功過境非邦交國斐濟。