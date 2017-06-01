中國普洱茶磚 驗出禁用43年DDT

〔記者張議晨／台北報導〕普洱茶磚竟然含有致癌風險的禁用農藥「ＤＤＴ」！
毒農藥有致癌風險
台北市衛生局最近抽驗超市、茶行四十件茶葉及花草茶殘留農藥，其中，大同區岩韻普洱茶店所售的「雲南普洱茶磚」，被驗出台灣已禁用四十三年的農藥「p, p’-滴滴涕（ＤＤＴ）」，其產品來源為中國。衛生局指出，因業者無法提供產品來源廠商，已要求業者下架、銷毀，並依「食品安全衛生管理法」開罰三萬元。
ＤＤＴ被認定為毒物，長期食用會增加肝癌、膽道癌等風險，先進國家都已禁用，台灣則是在一九七三年起就開始禁用。
業者稱試喝還沒賣
衛生局食藥處處長王明理表示，「雲南普洱茶磚」被檢出殘留的「ＤＤＴ」濃度約○．一二ppm（Parts Per Million，百萬分之一濃度），這也是北市近三年來稽查茶葉殘留農藥時，首次於茶葉中檢出「ＤＤＴ」殘留。
王明理表示，業者自稱是在五年前向同行進貨四十五片、每片約二五○公克，總重超過十一公斤，五年來尚未售出任何一片茶磚，只開封了其中一片供人試喝。不過，因業者無法交代來源廠商及進口證明，已將所有產品沒入，另要求業者一週內出示來源資料，若無法提供則會依食安法開罰六萬到兩億元罰鍰。
林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海說，ＤＤＴ主要用於作物除蟲使用，具有神經毒性，毒性半衰期達六至十年，被世界衛生組織列為第二級致癌物，易影響內分泌系統，由於毒性持久，也會對環境造成傷害，台灣已禁用ＤＤＴ逾四十年。
ＤＤＴ中毒症狀包括流汗、頭痛、反胃和痙攣。顏宗海建議，選購茶葉時應選有商譽的商家，並以台灣本土出產的茶葉為主；泡茶時盡量不要嚼食茶葉，第一泡先倒掉，若不慎喝到含有農藥的茶葉，只要多喝水，應該就能隨尿液排出體外。