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頒身分證前夕病逝// 丁松筠神父：謝謝台灣當我是家人

2017-06-01

移民署今頒發國籍證書

〔記者王冠仁、陳炳宏、陳紜甄、李欣芳／台北報導〕把五十年的黃金時光全都獻給台灣，宣稱要死在台灣的天主教丁松筠神父，昨因心臟病突發過世，享壽七十五歲，移民署原訂今天頒發中華民國身分證給他，祝福他成為「正港」台灣人，臨時改到今天上午十一點在光啟社舉行的追思會上，頒發身分證與國籍證書給丁松筠，由他的弟弟丁松青神父代表接受。

天主教程若石神父昨在臉書貼文表示：「丁松筠神父在端午連假期間病逝…請為丁神父祈禱，並求天主安慰他弟弟小丁神父與他的家人。」乍聞噩耗，認識他的人都不敢置信：「這麼好的一個神父，竟然就此回到天主的懷抱。」

總統府發言人黃重諺表示，丁松筠神父在台灣的貢獻有目共睹，非常感謝丁神父、也感念他這麼多年來在台灣對弱勢的照顧，對教育的付出。

75歲辭世 50年獻給台灣

丁松筠本名George Gerald Martinson，十七歲時進入天主教耶穌會，原本想追隨史懷哲醫生的腳步到非洲偏鄉行醫救人，但教會要求他投身媒體，從事影片及節目製作，他雖然內心一度抗拒，仍遵從「神的指示」，民國五十六年，廿四歲的他輾轉來到台灣，先到新竹學習華語，將本姓「Martinson」改為「丁」，大弟丁松青後來亦跟隨哥哥腳步來台宣教，落腳新竹五峰清泉部落為原住民服務，兩人被暱稱為「大丁、小丁」。

丁松筠是一位非常入世的神職人員，平常總是笑容可掬，多才多藝的他還曾經報名參加電視五燈獎節目，早早就與台灣民眾打成一片。他領導下的光啟社，長期製作有關原住民、新住民、外籍移工、身心障礙人士、邊緣者及受災者等社會議題的節目，散播正面能量，甚至還跨越宗教藩籬，協助慈濟證嚴法師成立大愛台，成為台灣影視發展史上不可或缺的重要名字。

台灣影視史 重要名字

丁松筠也曾以「傑瑞叔叔」之名在台主持英語教學節目，使兒童說美語蔚為風尚，個人也在戲劇、廣告領域擔任要角；近年來製作明末清初來華傳教士利瑪竇、湯若望、郎世寧等電視紀錄片，以宗教色彩撫慰人心。他前往泰北現場採訪製作《殺戮戰場的邊緣》報導，更曾獲民國七十五年金馬獎最佳紀錄片，報導中國教會概況的紀錄片「勁草」，也獲民國七十九年金帶獎。

丁松筠神父是繼賴甘霖神父之後，台北市第二位以殊勳歸化的外國人，移民署認為，丁氏兩兄弟用實際行動奉獻，將一生精華時光獻給台灣，早已是台灣一份子。五月廿三日先核發定居證給他，丁松筠當時還曾感性表示：「謝謝台灣當我是一家人！」

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  • 天主教丁松筠神父來台奉獻五十年，移民署原訂今天頒發中華民國身分證給他，昨因心臟病突發過世，享壽七十五歲。（露德協會提供）

    天主教丁松筠神父來台奉獻五十年，移民署原訂今天頒發中華民國身分證給他，昨因心臟病突發過世，享壽七十五歲。（露德協會提供）

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