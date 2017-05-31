花東農產繞道北上 新增運費全額補貼

2017-05-31

〔記者王錦義、林彥彤／綜合報導〕蘇花公路中斷導致花蓮農產品必須「環島四分之三圈」，走南迴公路再運輸北上，成本大增，尤其現在是西瓜產季，西瓜農叫苦連天，憂心農產品耗損增加，觀光產業也憂心受到影響，對此花蓮縣政府除啟動「蘇花公路中斷農產品運費補助作業程序」，補貼農民增加的運費，也將與業者研議降低觀光衝擊。

蘇花路難行 觀光業憂心

花蓮縣觀光處長彭偉族說，這次道路中斷造成遊客有的提早取消離開，也有因為中斷而多停留一天的，但道路狀況不好，勢必影響花蓮的觀光產業，每次連假期間，花蓮就有高達三萬車次的車輛透過蘇花公路進入花蓮，「未來五個月道路維修期間，每天只有三個時段的管制通行」，勢必會衝擊花蓮觀光產業。他憂心，道路不好走，會影響遊客開車到花蓮旅遊的意願，尤其是之後的暑假檔期，後續會與觀光業者們研商降低衝擊的策略。

花東地區正值韭菜、龍鬚菜和西瓜的產季，主要供應大台北地區，蘇花公路不通，花東農產品也被迫改走南迴公路北上，估計運輸成本每公斤增加一．七到二．一元，對此農糧署依據「蘇花公路中斷農產品運費補助作業程序」，提出最高補助每公斤運費一．三元，其餘部分則由地方政府補助，以持續供應農產品。

花蓮縣農業處長羅文龍說，農糧署運費補助不足部分，由縣府依「花蓮縣政府蘇花公路中斷農產品運費補助作業程序」補足價差，減輕農民負擔；之後維修五個月期間，只要道路有通，農民就可以走蘇花送到台北市場拍賣。

盧姓瓜農說，現在是西瓜產季，因為道路中斷，很多無法準時送達，車輛運送七、八百顆西瓜北上，遇到封路繞回來，台北負責收貨的廠商已經無法接受西瓜價格，若選擇南迴繞路，價格任人宰割，西瓜運送到達時，盤價跟當初談妥的價格相較，已經掉了百分之三十，總損耗率提高百分之十，路斷了到底是該補助農產品，還是該補助共同運銷系統？

夜間管制交通 宅配恐誤點

蘇花中斷，花蓮許多仰賴外縣市供應的商品也會受到影響，像是超商的生鮮食品、汽油等，業者說，超商通常是利用夜間走蘇花公路配送，若未來五個月夜間管制通行的話，就要調配進貨時間，很多宅配的東西，也許會無法準時送達。