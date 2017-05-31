蘇花改要二期? 交部：事故路段年底改善

2017-05-31

〔記者王錦義、鄭瑋奇／綜合報導〕蘇花公路中斷超過三天，花蓮縣長傅崐萁昨大動肝火痛罵中央漠視花蓮人，他並質問：「到底要不要做蘇花改二期？」還指責總統與交通部長賀陳旦未到花蓮關心；交通部表示，蘇花改從未有二期計畫，花蓮縣政府所認為蘇花改計畫外的東澳︱南澳、和平︱和中、大清水︱崇德等路段，交通部會盡可能改善邊坡安全。

花蓮縣長怨總統沒到花蓮關心

傅崐萁昨到花蓮港關心航運疏運的旅客，他說，蔡總統不斷表達，用鐵路來替代公路，但所謂的鐵道運輸可取代公路，是個虛幻的假象，蔡總統選舉時不斷表達對花東人的歉意，當選後要好好建設，但一個小雨就再度造成蘇花坍方中斷，返鄉學子和遊客無法回家，開車的人也只能透過郵輪海運返回，交通部只有底下的人到花蓮，也沒通知花蓮縣政府。他質問蘇花改二期到底何時做？希望中央跟花東人講清楚，以及軌道運輸一票難求何時解決？

交部：蘇花改從未有二期

交通部政務次長王國材則表示，此次崩塌的蘇花公路112.6Ｋ蘇澳九宮里處，在今年底完成蘇花公路蘇澳︱東澳改善工程後，希望爾後將不會有中斷之虞，現在公路總局正全力以赴，達成年底完工的目標，最遲明年初通車。

蘇花改工程是將蘇花公路中最易坍方的三個路段進行改善，蘇花公路中非蘇花改路段，就是傅崐萁所稱的蘇花改二期工程。王國材表示，蘇花改從未有二期計畫，今年底會完成這次坍方的蘇澳︱東澳路段，後年底完成南澳︱和平、和中︱大清水；縣府所認為蘇花改計畫外的東澳︱南澳、和平︱和中、大清水︱崇德等路段，交通部除盡可能進行邊坡改善外，後續也會做工程評估。

王國材強調，總統蔡英文對東部交通十分重視，前瞻計畫中也納入花東鐵路雙軌化、鐵路行車安全改善、購票系統升級等，另外也一直督促蘇花改計畫如期如質完工。對於賀陳旦被質疑蘇花公路中斷後不見人影，王國材強調，部長與三名次長在端午疏運各有分工，部長負責鎮守高公局監控國道疏運，並指揮整體疏運計畫；次長祁文中和范植谷分別負責海運和鐵路，均在花蓮坐鎮，他自己則是負責緊急資源調派。

學者：提出二期是「張飛打岳飛」

淡大運輸管理系教授張勝雄表示，這次蘇花公路坍方路段，本就在蘇花改的蘇澳到東澳路段工程範圍內，藉此事件不斷強調需要蘇花改二期工程，根本是「張飛打岳飛」。當初蘇花改完全就是從安全角度出發，要給東部民眾一條安全回家的路，地方政府所謂蘇花改二期工程的路段，則較沒有安全疑慮，要推動這個工程，恐怕只是想打造一條快速道路而已，效益需再審慎評估。