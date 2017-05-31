劍龍潛艦性能提升 敲定荷商技術協助

2017-05-31

年底完成介面整合評估

〔記者羅添斌／台北報導〕我國兩艘「劍龍級」潛艦性能提升案計畫已有具體進展，根據國防部最新公告，荷商RH Marine Netherlands B.V.集團已承接「劍龍級潛艦系統裝備介面整合技術協助案」，也讓軍方吃下「定心丸」，兩艘主力潛艦各項系統的性能提升將可順利執行，對後續「潛艦國造」計畫也將有正面效應。

海龍、海虎兩艘劍龍級潛艦在台成軍服役已有卅年之久，為維繫裝備妥善率，以執行戰備任務、延長壽命及性能提升勢在必行。

軍方官員說，要在空間不大的潛艦內，更換、裝設新系統及武器裝備，須經過極嚴密系統與裝備介面整合，否則就算能買到新式武器系統，也難以整合在潛艦內，軍方積極尋找對劍龍級潛艦熟悉，並具有系統與介面整合能力的外商公司來擔任重要顧問角色。他強調，海龍、海虎兩艘潛艦動力系統，就是由上述荷商集團承建。

有助後續潛艦國造計畫

國防部最新公告指出，經由限制性招標方式，委請荷商RH Marine Netherlands B.V.集團承接「劍龍級潛艦系統裝備介面整合技術協助案」，這項技術協助顧問案的金額為台幣一億三千一百五十萬元，將由得標商對劍龍級潛艦的電戰、戰鬥與載台機電等三大系統，以及我方擬更換的新式系統與裝備，進行介面整合的盤點、檢視與評估，預估年底前即可完成，明年初可進入實質的性能提升工程。

電戰系統交中科院換裝

劍龍級潛艦性能提升區分三大部分，官員指出，在電戰系統部分，目前原本是使用以色列某公司產製的系統，但因使用壽期超過廿年，已有消失性商源、測向精度誤差過大等問題，軍方計畫換裝由中科院整合研製的電子偵蒐系統，預算經費為兩億九千一百萬元。

在戰鬥系統部分，官員說，原廠設計時就是將聲納、射控、導航及推進系統整合在一起，卅年前堪稱先進的設計理念，軍方已接洽知名外商集團，協助台灣進行性能提升；有關載台及機電動力系統部分，目前使用情形良好，至於未來是否有調整必要，則要視上述荷商集團整體評估後的建議而定。