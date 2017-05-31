軍方砸9億 打造4艘快速布雷艇

2017-05-31

〔記者羅添斌／台北報導〕中國積極擴充兩棲作戰兵力，解放軍的海軍陸戰隊也傳出擴編為獨立的「軍」級部隊，對台軍事威脅更加嚴重，軍方官員對此表示，我國已針對共軍威脅進行各項因應策略的建軍計畫，軍方並將動支九億一千餘萬元打造四艘「快速布雷艇」，配合中科院研製的新水雷，將可有效阻滯中國兩棲進犯。

搭配中科院研製新水雷

海軍去年提出的國艦國造計畫中，就已將「快速布雷艇」列為重點發展項目之一，而在國防部新公佈的四年期國防總檢討中，則是將發展智慧型水雷列為重點項目，兩者是相輔相成。

海軍表示，藉由快速布雷艇的設計與建造，可以帶動國內造船工業、落實國艦國造、工業合作政策；海軍也藉由籌建快速布雷艇計畫來強化水面快速布雷能力，可以有效遲滯敵軍的行動，迫使對方放棄原訂行進海域運用及路線，破壞敵方作戰期程，打亂其作戰節奏。

官員透露，按照軍方規劃，快速布雷艇必須可以在現役的「旭海級」船塢登陸艦、即將執行的「鴻運計畫」新型兩棲船塢運輸艦上進出，快速布雷艇除了可裝配現行各式水雷之外，還要配置反水面作戰的武器裝備。

他指出，軍方計畫投入九億一千餘萬元，籌建四艘快速布雷艇，今年度是合約設計及戰鬥系統裝備的購製階段，明年起就可進入實質的建造階段，預計全案可在二○二一年完成。

至於後續是否要增購第二批快速布雷艇？軍方官員說，會視實際部署及運用情形，再做進一步評估。

官員表示，中科院設立的研發成果館中有「萬象系列」水雷區，展示由中科院自研自製的各式新型深、淺區水雷，並將配合政策研製更具威力的智慧型水雷。