漢光演習後…李喜明下達新戰術》灘頭決戰 轉為濱海決勝

2017-05-31

〔記者涂鉅旻／台北報導〕漢光卅三號演習五月廿六日落幕，據悉，軍方事後檢討，將微調實行已久的「拒敵於彼岸，擊敵於海上，毀敵於水際，殲敵於灘頭」的戰術概念，將「灘岸決勝」的作戰範圍，向外延伸至「濱海決勝」，灘頭則為殲滅零星敵軍的最後一道防線。因此，國軍未來將著重精進陸基飛彈、雷霆二○○○多管火箭等長程戰術打擊能力。

今年漢光演習實兵演練反登陸作戰操演在澎湖登場，仍以反舟波、泊地攻擊、灘線打擊為主。不過，蔡總統上任後，定調新軍事戰略為「防衛固守，重層嚇阻」，也就是借重更多手段、更遠端的打擊火力，阻絕來犯敵軍。

將著重精進長程打擊能力

有鑑於中國解放軍近年來推動「超地平線登陸」的作戰概念，自敵方視野外發動高速的登陸突襲。因此，我國反登陸作戰思維也隨之調整，將實行已久的「灘頭決戰」概念略微修改，進一步強化濱海作戰與決勝能力，未來三軍兵力將於濱海集結，擊滅大部來犯敵軍。

國防部昨證實，這是「漢光卅三號演習」後，參謀總長李喜明針對「防衛固守、重層嚇阻」戰略，下達新的戰術作為。

為加強「濱海決勝、灘岸殲敵」能力，據悉，國軍將加強陸基飛彈、長程火箭、陸軍航空、無人機、陸基電戰與近岸布雷裝備等軍備。除未來計畫將雷霆二○○○多管火箭射程增至一百公里，另也擬向美添購M777榴彈砲，並藉由外購或自製方式籌獲精準火箭砲。