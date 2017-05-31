接見美參議員 蔡：對台軍售有助兩岸和平

2017-05-31

〔記者李欣芳／台北報導〕有關美國對台軍售議題，蔡英文總統昨在接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納訪問團時，特別向美方喊話說，台灣期盼能與美方進行更密集的協商和討論，過去美國持續出售台灣防禦性武器，有助於維持兩岸的和平及穩定，不僅對台灣有益，更嘉惠美國和其他理念相近的國家。

賈德納盼軍售成為常態

總統感謝賈德納提出「亞洲再保證倡議法案」，以強化美國對亞太盟友的安全承諾和合作關係，期待台美可以進一步合作並深化夥伴關係；賈德納則說，他將在「亞洲再保證倡議法案」中重申「台灣關係法」，並強調台美高層互訪的重要性，也期盼軍售議題成為常態，以深化台美兩國的合作關係。

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）日前報導，美方官員向ＮＢＣ表示，川普總統希望中國在北韓問題幫上大忙，因此推遲對台軍售進程，以免激怒中國，不過，我軍方已表明這純屬媒體臆測，總統府表示，府方注意到媒體這則沒有消息來源的報導，而對軍售問題，總統府沒有評論。

蔡總統在接見賈德納等人時致詞表示，賈德納主席自去年六月訪台後，很高興能再次與他在總統府見面交流。她想藉這次機會，特別感謝賈德納在美國國會持續展現對台灣的堅定支持與協助。

蔡總統指出，自川普總統上任以來，台美關係持續朝正向發展。在安全方面，雙方也都積極合作，今年三月美國國務院舉辦「全球反制伊斯蘭國聯盟」部長級會議，我國駐美代表處高碩泰大使也率團出席，並宣布台灣將捐助資金和器材用於伊拉克的掃雷行動。

談及美國對台軍售，總統指出，台灣期盼能與美方進行更密集的協商和討論。過去美國持續出售台灣防禦性武器，有助於維持兩岸的和平及穩定，不僅對台灣有益，更嘉惠美國和其他理念相近的國家。

蔡盼美信守對台安全承諾

總統說，我國也希望與美國政府展開洽簽公平雙邊貿易協定的討論。她有信心，只要透過合作，可以共同推動台美兩國的產業發展。同時也期盼美國政府持續信守依據「台灣關係法」及「六項保證」的對台安全承諾，這些安全承諾也在去年共和黨全國黨代表大會上獲得確認並納入黨綱。賈德納回應，台灣是美國相當重要的盟友，他非常期待台美的夥伴關係能夠持續穩定成長。