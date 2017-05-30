解決18% 綠委挺段宜康版2年歸零

2017-05-30

公教年改案 拚臨會過關

〔記者楊淳卉、羅添斌／台北報導〕蔡政府積極推動年金改革，執政黨力拚在六月立法院臨時會通過「公務人員退休撫卹法草案」等年改四法。在十八％優存歸零時程部分，民進黨立委段宜康版採兩年歸零，較考試院版及採取年改會立場的民進黨團版本的六年歸零還更積極。多名民進黨立委昨大聲疾呼，年改會版改革速度太慢，將力挺段宜康版，加快改革步伐。

民進黨團在立院擁有過半席次，不少民進黨立委均訴求十八％「兩年歸零」，時代力量黨團也認為十八％歸零「宜快不宜遲」。在此情況下，年改會的十八％「六年歸零」時程可能被推翻。

林萬億：尊重立院決定

年改會副召集人林萬億回應指出，年改會已提出年金改革的原則，優存歸零年限等事項若有微調，會尊重立院的決定；他強調，年改會的主張是最遲六年就要歸零，「如果提前幾年完成，這就是屬於微調的部分」。

立院本會期即將休會，民進黨團主張在六、七、八月召開三次臨時會，並將年改法案排入第一次臨時會，力求六月就通過「公務人員退休撫卹法草案」、「公立學校教職員退休撫卹條例草案」、「公教人員保險法修正草案」與「政務人員退職撫卹條例修正草案」等年改四法。

年改會版本 採六年退場

上述年改法案有關十八％及所得替代率等重要條文，皆於委員會初審時保留送朝野協商。其中，考試院、民進黨團、國民黨立委林為洲版，對支領月退金者，均採十八％優存六年歸零；段宜康版採兩年歸零，時代力量版則是三年歸零。國民黨立委賴士葆版維持八十歲以上的十八％，其餘人員於第七年降至三％；國民黨立委鄭天財版則從十二％逐年降一％，第五年採台銀一年期定存利率加上七％，但設有九％之上限。

民進黨立委蔡易餘昨表示，力挺段宜康版，因年改會的版本凸顯了全民普遍認為蔡英文總統執政改革速度太慢，「這件事不能支持年改會版」，改革該切下去就該切，慢慢改只是讓社會對立更久。

民進黨立委鄭運鵬認為，十八％不論是兩年或六年退場，反年改團體都不會接受，希望能呼應社會期待，能快就快。

民進黨團書記長李俊俋指出，從各項民調看，支持儘速改革的民眾非常多，但黨團還有不同聲音，會就此召開黨團會議討論。時代力量黨團總召徐永明說，十八％歸零「宜快不宜遲」，若大家願意支持段宜康版，時力往這個方向靠攏也沒問題。