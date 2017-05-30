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新聞分析》蔡政府「十八套劇本」在哪？

2017-05-30

記者鍾麗華／特稿

參與國際組織，是歷任台灣總統的重要任務，但過去一年以來，蔡政府過於期待中國善意，在拓展台灣國際空間上「繳白卷」。最近微調國安團隊後，也令人擔心，面對中國的明槍暗箭，蔡政府的「十八套劇本」備妥了嗎？

我國目前在三十七個國際組織或其下屬組織擁有正式會員的會籍，前總統李登輝推動務實外交，積極參與國際組織，任內正式加入十三個國際組織，並成為五個國際組織的觀察員、一個準會員。

扁政府延續此一路線，取得八個國際組織正式會員，另有七個觀察員、兩個仲會員，並積極推動入聯。而不少扁任內的推案，至馬政府才順利加入，因此「外交休兵」的馬政府「帳面上」也加入八個國際組織、三個觀察員，但不再推動入聯。不過，世衛大會（ＷＨＡ）觀察員身分，卻因蔡政府拒不承認「九二共識」，遭到取消。

此次ＷＨＡ，雖然政府趕在最後一天請友邦為台灣參與提案，但仍在中國杯葛下，未列議程。不過，蔡政府恐得思考，未來究竟是要參與ＷＨＡ還是ＷＨＯ（世衛組織）？畢竟ＷＨＡ一年只開一次會，ＷＨＯ卻是三百六十五天都在運轉，要真正防堵防疫缺口，一年一度的「大拜拜」恐怕不夠。

台灣要正式加入ＷＨＯ，甚至聯合國並非不可能。例如，巴勒斯坦經過四十年努力，先成為聯合國教科文組織會員，並在二○一二年成為聯合國「非會員的觀察員國」，至今獲得到超過全球一三六個國家承認。

反觀台灣，條件比巴勒斯坦好太多，有自己的軍隊、租稅、不受中國制約的政府，但為何最後國際處境卻劣於巴勒斯坦？如果蔡政府缺乏主動出擊的思維，還沒從馬政府的「外交休兵」模式中重新開機，把困難動輒歸咎中國因素，是平白損失了台灣的優勢。

國際參與事在人為，但蔡政府最近微調的國安團隊，真的可以擔得起「十八套劇本」的縝密國安推演嗎？

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  • 台灣因中國阻撓未能參與今年世衛大會，但我方仍在會外與多國進行雙邊會談。圖為衛福部長陳時中（左二）廿三日與瑞士衛生政策協會進行會談。（資料照，記者呂伊萱攝）

    台灣因中國阻撓未能參與今年世衛大會，但我方仍在會外與多國進行雙邊會談。圖為衛福部長陳時中（左二）廿三日與瑞士衛生政策協會進行會談。（資料照，記者呂伊萱攝）

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相關關鍵字： 世衛大會（ＷＨＡ） 世衛組織（ＷＨＯ） 中國打壓 國際參與
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