學者：ＷＨＡ為鑑 檢討國際參與策略

2017-05-30

〔記者鍾麗華／台北報導〕我國今年未能參與世界衛生大會（ＷＨＡ），不過，仍有美、日、德等多國挺台，學者認為，蔡政府須以今年ＷＨＡ為「分水嶺」，檢討與盤整未來國際參與，認清台灣做為主權獨立國家的地位；如兩岸仍持續「維持現狀」，以中國善意來從事國際參與，未來三年就不會有任何突破。

我國去年爭取參加國際民航組織（ＩＣＡＯ）九月舉行的大會，陸委會事先拋出願與中國協商。今年在ＷＨＡ召開前，蔡總統更透過國內外媒體專訪向中國喊話，並指「台灣今年能否參加ＷＨＡ是兩岸關係重要指標」。不過，中國仍持續打壓台灣。

國際法學者、清大科技法律研究所副教授黃居正表示，中國立場從未因台灣政黨輪替而改變，只是蔡政府過去一年仍有錯誤的期待。如果蔡政府繼續陷入中國所設的命題與圈選的範圍，「國際參與的困境就是自己製造出來的」。

黃居正說，蔡政府要盤整與檢討國際參與政策，須先認清台灣在國際法上的地位。國際組織是國家透過國際條約所參與的跨國家間聯盟，「若台灣都不確定自己是獨立於中國以外的國家，要如何參與國際？」

國際組織 應爭取「不同於中國的新會籍」

他強調，無論爭取參與世衛、ＩＣＡＯ或其他國際組織，不該使用「中華台北」的名稱，也不能只申請為觀察員，應積極爭取「不同於中國的新會籍」，正式申請為會員，否則國際社會誤以為，台灣是要共享中國代表權、爭取中國代表權，參與模式像香港、澳門一樣，由中國來裁決。

黃居正：應檢討維持現狀政策

黃居正認為，「維持現狀」政策也該檢討，因為其對外表現出來的，就是維持中國所主張「一個中國」的現狀，「在國內或可含糊其詞，以美麗謊言唬弄人民，但這套卻不能用在國際社會」，國際社會要明確清楚。而台灣以一個主權獨立國家來參與國際社會，雖不見得會成功，但若不這麼做，又會回到中國的選項。

至於九月的聯合國大會，去年蔡政府未有動作，台大法律學院國際法教授姜皇池強調，「不做，永遠沒機會」，他建議政府仍須請邦交國提案，「維持一定的火焰，雖會被中國踩扁，也會被打得鼻青臉腫，但還是要一直動下去，才能走出台灣與中國不一樣的路。」