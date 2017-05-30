官員：明年ＷＨＡ 已經運作爭取參加

2017-05-30

〔記者鍾麗華／台北報導〕「台灣世衛行動團」上週六返國，衛福部長陳時中等相關官員明天將到立法院報告、後天向行政院說明。官員強調，今年雙邊會談成果豐碩，並未因中國打壓而減少場次，顯然「事在人為」。至於我明年參與世衛大會（ＷＨＡ），其實已從今年沒收到邀請函就開始準備，今年的經驗將成為下一次參與的重要基礎。

今年雙邊會談59場 未因中國打壓減少

官員透露，中國今年特別發函給駐日內瓦各國代表團，要求不要與台灣進行任何雙邊會談，雖然今年處境比過去艱辛，但我方齊心努力、目標一致，今年雙邊場次與去年一樣，都是五十九場，並未減少。雖說無法參與大會仍是遺憾，但政府盡可能讓傷害降至最低。

官員解釋，部分雙邊會談是去年沒有接觸的國家，而多場在日內瓦才敲定，也有會談因ＷＨＡ大會正在進行，有代表須在大會發言挺台，讓會談中斷，無法完成，否則成果不只五十九場，畢竟在大會發言對台灣幫助更大。不過，他也坦言，有部分國家仍有中國壓力，不希望與台灣的會談曝光。

官員說，此次不僅無法參加大會，ＷＨＡ技術性會議也無法出席，陳時中認為沒有正式身分，無法發言貢獻經驗，取消旁聽計畫，不過，衛福部的幾位署長仍進場旁聽。去年我國在技術性會議發言三十次，今年因此掛零。

蔡總統在接見「台灣世衛行動團」時表示，世衛組織選出新的幹事長，她希望將新的情勢，轉化為新的契機。雖然外界認為新任的衣索比亞籍幹事長不利台灣參與，但是官員分析，「中國與其他國家的關係會比跟香港親近嗎？」雖然衣索比亞與台灣沒有邦交，但屬發展中的國家，新幹事長應該知道做為相對弱勢國家更需要國際支持，或許可以深刻體會台灣的處境。

明年參與 從執委會就開始提案

台灣明年參與將從執委會就開始提案，至於是爭取世衛大會還是世衛組織？官員強調，參與ＷＨＡ是參加世衛組織的一種形式，雖說ＷＨＡ一年只開一次會，但平時可參加技術性會議，過去提出申請，約有三成獲核可出席。不過，未來是否能正常申請出席仍是未知數，但健康是基本人權，沒有任何改變。