冗員冗事 更應該要整頓

2017-05-30

記者羅添斌／特稿

行政院因應立法院決議，對借調人力及任務編組進行檢討，借調人力由八十三人降為七十人，任務編組由五十五個減為四十九個，看似已交出精簡的階段成績單，但仍有再檢討的空間，尢其在中央及地方公務體系中，普遍存在的「冗員、冗事」情形，更應加以整頓。

政府的政務繁雜，沒有足夠的人力難以辦事，但人力並不等於效率，各個辦公室內勞逸不均的現象處處可見，行政院等高層單位長期向各部會及財團法人借調人力處理業務，被借調人員的缺，還是在原單位，部會自然不會向政院要人，因此就以各種變通方式來補充人力，例如增加約聘僱人員的數量、業務委外處理等。

公務體系存在「冗員、冗事」的情形，不是三兩天才形成，「冗員」問題可藉由獎懲合理化、調整考績比率的方式來達成，但「冗事」問題必須從源頭加以解決，決策及高層首長對於事務的心態如果沒有辦法調整，冗事問題非但無法解決，還會越來越多，影響所及，是讓基層單位負擔過多不必要的工作，根本苦不堪言。

但是，光是一個讓消防人員任務單純化、捕蜂抓蛇業務回歸專業的問題，就在內政部與農委會之間擺盪許久，好不容易才有了結論；新政府一例一休新制，讓全國上下無所適從，中小企業市井小民未蒙其利先受其害。

蔡總統去年十一月底在「國軍擴大工作檢討會」閉幕式上，曾要求軍方做好軍事的事務革新，「要解決部隊中形式主義問題，減少不必要的文書作業」。其實，相同問題也出現於公務體系中，台北市長柯文哲上任初期，也曾批評公務人員「冗員、冗事太多」，甚至曾說「政府裁員四分之一都沒有問題」等語，雖然言過其實，但也不無道理。

減少「冗員冗事」，就是要追求更高的行政效率，要讓人民感受到納稅是有意義、值得的，政府首長們應該時時自我反省，是不是真的做到了這一點。