立院批疊床架屋 政院裁撤整併任務編組

2017-05-30

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院設有多達五十五個任務編組，遭立法院批評為「功能雷同、疊床架屋」，要求全面檢討功能性與存續必要性，行政院對此表示，配合立院要求已完成檢討，原本的五十五個任務編組，調整為四十九個。

由55個調整為49個

行政院指出，已裁撤及整併的任務編組共有「行政院促進民間參與公共建設推動會」等九個。另因應業務需要增列行政院金馬聯合服務中心、行政院亞洲．矽谷指導委員會、行政院洗錢防制辦公室等三個任務編組。

立法院內政委員會一月審查政院今年度預算時通過決議，現行行政院設立的任務編組，有功能雷同或組織疊床架屋的情形，宜全面檢討其功能與存續的必要性，以撙節人力物力，並要求行政院就現行設立的任務編組重行檢討。

根據行政院最新提出的檢討報告指出，行政院已完成任務編組重行檢討作業，由原本的五十五個調整為四十九個，其中，依法律規定設立的有十四個，依業務需要設立的有三十五個。

政院指出，任務編組為跨部會政務協調的平台，成員多由部會正副首長組成，相關作業由幕僚機關人員兼辦，運作經費均由幕僚機關編列相關業務經費項下支應，並經立院審議通過，並未增加額外支出。

此外，內政委員會審查預算時也認為，行政院向各部會及財團法人借調人員高達七十人，恐嚴重影響原單位人力調配及業務推動，要求行政院應通盤檢討。

內政委員會決議指出，行政院向各機關借調人員高達七十人，約占行政院實際員額六八七人的十．一％，不是妥適的做法，除無法反映實際組織人力需求及業務運作實況，也會影響借調人員所屬機關人力的調配及業務推動。

行政院說，七十人是至去年九月底止的借調人員人數，比前一個年度（至一○四年八月底止）的八十三人少，顯示政院已針對借調人員工作內容及人力配置予以檢討並有所調整。

至於借調人數最多的單位？行政院表示，以科技會報辦公室三十一人最多，食品安全辦公室十一人次之。