公務員兼職查核上線 百餘人有疑慮

2017-05-30

〔記者吳柏緯／台北報導〕審計部統計，截至今年五月十一日，共有一五一六名公務人員違法兼職而被懲處，其中更有四十二人因情節重大而遭監察院彈劾。銓敘部昨進一步表示，透過今年推出「公務員兼職查核平台」清查後發現，約有一百多名公僕有違法兼職的疑慮，已要求所屬部門進行調查。

公務員依法不得經營商業或投機事業，也不可任意兼職。銓敘部兩年前訂出公務人員兼任民間企業董監事的處理原則，配合審計部全面清查公務員兼任民間企業負責人或董監事的情況。

為杜絕公務人員違法兼職的情況，銓敘部於今年五月八日啟用「公務員兼職查核平台」，供各級公務機關勾稽內部任用人員的人事資料，確保公務人員沒有違法兼職的情況。銓敘部法規司司長蔡敏廣說，為了保護個人資訊，平台僅開放政府機關中的特定單位查詢，而且查詢者僅能查詢所屬部門的人事資料，看不到其他機關的資料。

調查結果七月出爐

系統正式上線前，銓敘部已在今年二月先進行第一次通盤清查，結果發現有一百多名現職公務人員有違法兼職的疑慮，已請所屬部門進行調查。蔡敏廣強調，這一百多人目前只是「有疑慮」，而非真正涉及違法兼職，要等各部門調查結果出爐後才能斷定。結果預計七月出爐，若查證屬實，將依「公務員服務法」懲處。

除了各政府機關可自行查詢外，銓敘部也會定期清查。蔡敏廣指出，銓敘部在八月會進行今年第二次清查，若發現「有疑慮」的公務人員，也會交由各單位調查。