菲總統開性侵玩笑 被轟殺人惡棍

2017-05-29

〔編譯陳正健／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂廿六日再度語出驚人，在一場慰勞軍方的演說上戲言，實施戒嚴令期間，若士兵性侵三名婦女，他會擔下責任。此言一出引發各界譁然，連美國前總統柯林頓的愛女雀兒喜（Chelsea Clinton）也推文痛批，杜特蒂是「殺人惡棍」（murderous thug）。

杜特蒂：軍人性侵我來扛

杜特蒂在民答那峨島伊利甘市（Iligan city），針對掃蕩伊斯蘭激進組織的任務對官兵激勵喊話。他向部隊保證，戒嚴期間的後果他將全部承擔，官兵們只管做好份內工作，其餘的事他來處理。但他也警告，若任何官兵違反規定，將把他們送進牢房。他說：「如果你性侵三個人，我會替你扛，替你去坐牢；但若你娶四個老婆，我會把你這賤人海扁一頓。」

柯林頓女痛批、各界撻伐

對此，社群網站上一片譁然。雀兒喜推文痛批，杜特蒂是藐視人權的「殺人惡棍」，性侵不能當作笑話。菲國參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）也推文抨擊：「強暴不是玩笑。強暴是犯罪。」菲國女權捍衛團體「Tanggol Bayi」則發表聲明強調，軍人犯下性侵罪加一等。

菲國總統府發言人阿貝拉（Ernesto Abella）回應說，杜特蒂旨在向軍隊保證他的全力支持，但他並未對杜特蒂前述性侵言論作出解釋。此外，也有網友為杜特蒂護航，反批美國才是世界最大的「殺人惡棍」，雀兒喜卻對此保持緘默，忘自之過、念人之惡。

戲言性侵 杜特蒂有前科

此前，杜特蒂也曾以性侵開玩笑惹議。去年菲國總統大選期間，他曾提及一九八九年澳洲女傳教士漢彌爾（Jacqueline Hamill）在菲國遭囚犯輪姦殺害一案，他戲言受害者貌如女星，當時擔任達沃市市長的他應該先「上」。

菲國政府廿三日宣布在民答那峨島實施戒嚴，鎮壓當地親「伊斯蘭國」叛亂團體在穆斯林城市馬拉威（Marawi）製造的動亂。迄今，軍方已擊斃四十一名激進組織「馬烏德」（Maute）好戰份子，十三名軍警人員殉職，平民死亡人數未明。軍方廿八日發現八名慘遭處決的男性平民，多數雙手遭到反綁、頭部中彈。

對於實施戒嚴令，杜特蒂廿七日在蘇祿島（Sulu Island）告訴軍方，他不會理會最高法院和國會對戒嚴令的監督，因為他們並未赴湯蹈火；戒嚴令將持續到軍警部隊認定菲國安全為止。菲國憲法規定，總統必須向國會提交報告，說明頒佈戒嚴的原因，國會有權予以撤銷。