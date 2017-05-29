| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
蘇花公路持續落石 延至下午3點搶通 端節團圓卻傳人倫悲劇 前夫遭砍身亡 北韓又射飛彈入日本海 日韓急開國安會議 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 焦點

菲總統開性侵玩笑 被轟殺人惡棍

2017-05-29

〔編譯陳正健／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂廿六日再度語出驚人，在一場慰勞軍方的演說上戲言，實施戒嚴令期間，若士兵性侵三名婦女，他會擔下責任。此言一出引發各界譁然，連美國前總統柯林頓的愛女雀兒喜（Chelsea Clinton）也推文痛批，杜特蒂是「殺人惡棍」（murderous thug）。

杜特蒂：軍人性侵我來扛

杜特蒂在民答那峨島伊利甘市（Iligan city），針對掃蕩伊斯蘭激進組織的任務對官兵激勵喊話。他向部隊保證，戒嚴期間的後果他將全部承擔，官兵們只管做好份內工作，其餘的事他來處理。但他也警告，若任何官兵違反規定，將把他們送進牢房。他說：「如果你性侵三個人，我會替你扛，替你去坐牢；但若你娶四個老婆，我會把你這賤人海扁一頓。」

柯林頓女痛批、各界撻伐

對此，社群網站上一片譁然。雀兒喜推文痛批，杜特蒂是藐視人權的「殺人惡棍」，性侵不能當作笑話。菲國參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）也推文抨擊：「強暴不是玩笑。強暴是犯罪。」菲國女權捍衛團體「Tanggol Bayi」則發表聲明強調，軍人犯下性侵罪加一等。

菲國總統府發言人阿貝拉（Ernesto Abella）回應說，杜特蒂旨在向軍隊保證他的全力支持，但他並未對杜特蒂前述性侵言論作出解釋。此外，也有網友為杜特蒂護航，反批美國才是世界最大的「殺人惡棍」，雀兒喜卻對此保持緘默，忘自之過、念人之惡。

戲言性侵 杜特蒂有前科

此前，杜特蒂也曾以性侵開玩笑惹議。去年菲國總統大選期間，他曾提及一九八九年澳洲女傳教士漢彌爾（Jacqueline Hamill）在菲國遭囚犯輪姦殺害一案，他戲言受害者貌如女星，當時擔任達沃市市長的他應該先「上」。

菲國政府廿三日宣布在民答那峨島實施戒嚴，鎮壓當地親「伊斯蘭國」叛亂團體在穆斯林城市馬拉威（Marawi）製造的動亂。迄今，軍方已擊斃四十一名激進組織「馬烏德」（Maute）好戰份子，十三名軍警人員殉職，平民死亡人數未明。軍方廿八日發現八名慘遭處決的男性平民，多數雙手遭到反綁、頭部中彈。

對於實施戒嚴令，杜特蒂廿七日在蘇祿島（Sulu Island）告訴軍方，他不會理會最高法院和國會對戒嚴令的監督，因為他們並未赴湯蹈火；戒嚴令將持續到軍警部隊認定菲國安全為止。菲國憲法規定，總統必須向國會提交報告，說明頒佈戒嚴的原因，國會有權予以撤銷。

廣告
  • 菲律賓總統杜特蒂廿七日在南部蘇祿省省會和樂（Jolo），向部隊官兵發表演說。（法新社）

    菲律賓總統杜特蒂廿七日在南部蘇祿省省會和樂（Jolo），向部隊官兵發表演說。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性侵 戒嚴 杜特蒂 柯林頓女兒 殺人惡棍 菲律賓總統 雀兒喜
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
-
電鍋煮✧味噌叉燒
傳統甜點✧雪花糕
海味✧小卷絲瓜麵線
多汁的芒果這樣挑！
轉寄

標題：菲總統開性侵玩笑 被轟殺人惡棍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月29日‧星期一‧丁酉年五月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.