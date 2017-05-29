總統府音樂會 反年改團體鬧場

2017-05-29

〔記者李立法、羅欣貞／屏東報導〕總統蔡英文昨與外賓在屏東演藝廳欣賞首度走入地方舉辦的總統府音樂會，反年金改革團體號召數百位退休人員在場外抗議，國民黨立委黃昭順也站上宣傳車聲援。因屬非法集會活動，警方出面制止，結果發生數度推擠，部份警察及退休長者跌坐在地，場面一度混亂，經協調同意抗議群眾遞交陳情書後，才暫時平息紛爭。

遭抗議群眾攻擊 屏縣議員手瘀青

不過，音樂會結束後，民進黨籍屏東縣議員陳文弘、劉育豪及陳明達在演藝廳外等車時，卻被部份抗議民眾攔下辱罵，並丟擲瓶子，結果打到陳明達，導致其手部瘀青。陳明達譴責群眾的暴力行為，事後也到醫院驗傷，並到警局報案，要求警方盡速查辦。

蔡總統上任後，首度在地方舉辦總統府音樂會，選擇在家鄉屏東舉行，不過，場外卻出現抗議群眾，抨擊年金改革及一例一休等政策，警方為防止場面失控，調派近五百名警力到場維持秩序，由縣警局長江雅文坐鎮指揮，下午近三時，立委黃昭順站在宣傳車上聲援抗議民眾，現場情緒開始鼓譟。

反年改人士喊下台 蔡仍揮手致意

宣傳車不停地在演藝廳前民生路來回廣播，加上群眾阻道，造成交通打結。因抗議活動及宣傳車均未合法申請，警方制止無效，便攔下宣傳車並拔掉鑰匙，引起黃昭順及抗議群眾不滿，雙方數度發生推擠，不少人跌坐在地，警方兩度舉牌警告違法行為，場面險些失控。

總統府及警方為避免衝突擴大釀成傷害，同意抗議群眾指派代表向府方遞交陳情書，現場鼓譟的氣氛才緩和下來。不過，蔡英文在四點五十分離開演藝廳時，場外仍有部分抗議人士叫囂，高喊「蔡英文下台」，但蔡上車前，還是對他們揮手致意。