黨產會擬先認定婦聯會是附隨組織

2017-05-29

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會四月廿七日已針對「婦聯會是否為國民黨附隨組織」召開首場聽證程序，預計今年下半年再開第二次聽證會，對婦聯會案做出最終處置。黨產會發言人施錦芳昨表示，黨產會不排除先就首次聽證程序結果，對婦聯會祭出行政處分，認定婦聯會是國民黨附隨組織後，再進入第二階段調查與第二次聽證程序。

針對婦聯會早期「勞軍捐」等關鍵財源明細與流向，婦聯會以年代久遠為由，並未提供，施錦芳表示，黨產會在第二階段的調查，「強度會更強」，且「一定會啟動行政調查」，仍盼婦聯會主動提供資料。

黨產會曾多次行文婦聯會要求提供相關資料，皆遭婦聯會「已讀不回」。據了解，黨產會主委顧立雄等人於首場聽證會前，透過友人牽線，與婦聯會主委辜嚴倬雲約定會面，但約定當日辜嚴倬雲卻未出現，也未說明理由，最後雙方會面破局。

施錦芳受訪時證實此事，她指出，婦聯會就像潘朵拉的盒子，辜嚴倬雲自前第一夫人、婦聯會首任主委蔣宋美齡在世時，就在婦聯會擔任要角，可見其重要性，相信很多事情只有辜嚴倬雲才知道，因此希望透過她讓社會大眾了解。

施錦芳也說，婦聯會過去的確做了許多有意義的事情，但一般人民團體或政治團體，為何能有這麼多資金？「若婦聯會過去是籌建眷宅，當時籌措的錢也應該用得差不多」，現在還有這麼多資金，甚至能購置不動產，也許婦聯會是「理財有道」，這些在黨產會看來，有諸多矛盾之處，婦聯會應主動交代。

根據黨產會調查，婦聯會除本身總資產高達三百八十一億餘元外，旗下還有「婦聯社會福利基金會」、「婦聯聽障文教基金會」、「財團法人華興育幼院」等三大組織，個個身價驚人，且董事長皆為辜嚴倬雲。婦聯會與其旗下組織的資產總額，合計高達四百廿九億六五○○萬餘元。

施錦芳表示，黨產會調查工作仍會持續進行，也不排除先就首次聽證程序結果，對婦聯會祭出行政處分，認定婦聯會是國民黨附隨組織後，再進入第二階段調查與第二次聽證程序。

施錦芳說，第二次聽證程序會以討論婦聯會後續處置為主，看是要命婦聯會財產移轉國有，或是追徵其財產、金額多少。