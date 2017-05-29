婦聯會頑抗 拒完整交代勞軍捐

2017-05-29

〔記者陳鈺馥、陳炳宏／台北報導〕內政部四月廿一日發文要求婦聯會一個月內交代勞軍捐下落，內政部長葉俊榮數天後更在立院下通牒，警告婦聯會若死守「年代久遠、無法提供」，該撤換負責人就會撤換。據了解，婦聯會已於五月廿五日函覆，但仍未完整交代勞軍捐流向。

內政部長葉俊榮昨受訪表示，婦聯會上週已經回文，內政部應該再檢視、研究一下內容，「婦聯會不是完全沒有交代，但看它提供的內容，也非想像如此完整」，確實沒完整交代勞軍捐流向。

婦聯會回函 內政部不滿意

對於內政部仍不滿意婦聯會的回文內容，記者昨持續聯繫婦聯會發言人或高層，但至截稿前都無法取得回應。

葉俊榮指出，內政部現在正對此研議，也會找相關資料佐證，佐證資料包含其他各部會所提供的檔案，等一切作業都完備後，才能決定下一步要對婦聯會採取何種「處分」。

葉俊榮：將研議下一步處分

根據黨產會調查，婦聯會及旗下基金會坐擁四百多億元資產，推估收取二百四十億元勞軍捐，立法院內政委員會在去年三月做出決議，要求婦聯會須提供財務及勞軍捐資料，但婦聯會始終拒絕提供。

面對婦聯會不提供財務資料的「頑抗」舉措，內政部去年七月祭出警告處分，婦聯會則提出訴願，行政院訴願會則於去年十二月駁回婦聯會訴願，但婦聯會仍拒絕交代財務等資料，直至今年一月內政部民政司長林清淇率會計師登門查帳後，婦聯會事後才願依「人團法」提供收支決算表，但勞軍捐資料還是「付之闕如。」

婦聯會曾多次以「年代久遠、無法提供」為由，拒絕向內政部交代勞軍捐流向。不過，辜嚴倬雲在一九九五年擔任婦聯會秘書長期間，接受媒體訪問時，不但承認勞軍捐有收支帳，還說要將勞軍捐餘額「在適當時機公布」，顯示婦聯會對勞軍捐流向並非不知情，「年代久遠」恐是推託之詞。

民進黨立委陳其邁表示，婦聯會一拖再拖，也沒交出勞軍捐、不動產、轄下基金會財產資料，各分會財產都沒有法人登記，根本就是黑帳。

陳其邁指出，面對黨產會及內政部追查勞軍捐流向，婦聯會在二月發聲明表示，欲捐二百八十億元做為長照之用，但卻左手捐至右手，打算六十億元要捐給自家振興醫院，到現在又不捐，大玩兩面手法。