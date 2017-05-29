升息預測 Fed酸金融界錯很大

2017-05-29

〔編譯盧永山／綜合報導〕聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德（James Bullard）日前在東京表示，美國的通膨走勢令人擔憂，聯準會（Fed）未來幾年的升息速度太快，幅度也太大，並說金融市場對未來升息的預期，與Fed的觀點並不一致。

布拉德將注意力集中在美國目前的物價水準，目前的物價與Fed二％的通膨目標出現落差。他說，美國當前的物價，較一九九五至二○一二年間的物價水準低了四．六％；在這段期間，美國的通膨上升速度接近Fed的年度目標。

布拉德在向慶應義塾大學發表預先準備的演說時表示：「這雖然不像一九九○年代的日本情況那樣嚴重，但仍令人憂心。」

談到Fed的升息計畫，布拉德重申他長期以來的觀點︰Fed計畫升息的速度太快，幅度也太大，並說金融市場對未來升息的預期，與Fed的觀點並不一致。

布拉德指出，自Fed三月升息以來，金融資產的估值顯示，Fed考慮的升息速度相對於美國總體經濟的實際數據顯然「過度積極」。他說，越來越多跡象顯示，Fed將開始縮減資產負債表，對金融市場而言並不是一項隱憂，這個過程預計會在下半年啟動。

芝加哥商業交易所（ＣＭＥ）的FedWatch工具顯示，聯邦資金期貨投資人的最新預估，今年底前Fed再升息兩次的機率低於五十％，但六月升息機率仍有八十三％。