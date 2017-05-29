| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
蘇花公路持續落石 延至下午3點搶通 端節團圓卻傳人倫悲劇 前夫遭砍身亡 北韓又射飛彈入日本海 日韓急開國安會議 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 焦點

升息預測 Fed酸金融界錯很大

2017-05-29

〔編譯盧永山／綜合報導〕聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德（James Bullard）日前在東京表示，美國的通膨走勢令人擔憂，聯準會（Fed）未來幾年的升息速度太快，幅度也太大，並說金融市場對未來升息的預期，與Fed的觀點並不一致。

布拉德將注意力集中在美國目前的物價水準，目前的物價與Fed二％的通膨目標出現落差。他說，美國當前的物價，較一九九五至二○一二年間的物價水準低了四．六％；在這段期間，美國的通膨上升速度接近Fed的年度目標。

布拉德在向慶應義塾大學發表預先準備的演說時表示：「這雖然不像一九九○年代的日本情況那樣嚴重，但仍令人憂心。」

談到Fed的升息計畫，布拉德重申他長期以來的觀點︰Fed計畫升息的速度太快，幅度也太大，並說金融市場對未來升息的預期，與Fed的觀點並不一致。

布拉德指出，自Fed三月升息以來，金融資產的估值顯示，Fed考慮的升息速度相對於美國總體經濟的實際數據顯然「過度積極」。他說，越來越多跡象顯示，Fed將開始縮減資產負債表，對金融市場而言並不是一項隱憂，這個過程預計會在下半年啟動。

芝加哥商業交易所（ＣＭＥ）的FedWatch工具顯示，聯邦資金期貨投資人的最新預估，今年底前Fed再升息兩次的機率低於五十％，但六月升息機率仍有八十三％。

廣告
  • 聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德表示，目前的物價與2％的通膨目標出現落差。（路透）

    聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德表示，目前的物價與2％的通膨目標出現落差。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 升息
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
-
電鍋煮✧味噌叉燒
傳統甜點✧雪花糕
海味✧小卷絲瓜麵線
多汁的芒果這樣挑！
轉寄

標題：升息預測 Fed酸金融界錯很大


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月29日‧星期一‧丁酉年五月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.