| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
蘇花公路持續落石 延至下午3點搶通 端節團圓卻傳人倫悲劇 前夫遭砍身亡 北韓又射飛彈入日本海 日韓急開國安會議 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 焦點

活化舊市區 4年85億打造「城鎮之心」

2017-05-29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為使台灣第二、三級城鎮復甦活化，帶動舊市區發展，「前瞻基礎建設計畫」之城鄉建設項目，規劃以四年八十五億元經費打造「城鎮之心」。內政部長葉俊榮指出，今年七、八月地方縣市政府就會提出構想。

葉俊榮表示，為發展重要中型城鎮相關的產業、教育、社福、交通服務機能，內政部將改善舊市區，以公共工程協助全國老舊城鎮再生，讓年輕人願意回鄉，與地方人文連結來促進國際觀光。

葉俊榮指出，關注重點是像金山這類曾發展但後來沒落、或慢慢有點發展的小城鎮，「城鎮之心」涉及河岸、水岸及景觀的全盤打造，由中央政府找專業團隊負責，有別於過去地方政府亂鋪設水泥的工程。

他強調，「不是你想做，我就要給你錢」，未來將由地方政府選定核心城鎮後集中辦理，報給中央政府的計畫、方向須完備，包含景觀、機制、專業都要納入。

此外，「前瞻基礎建設計畫」的改善道路品質工程，預計編列四年三三二億元經費，由內政部、交通部統籌，要解決台灣馬路宛如第三世界國家的品質，讓天空纜線不再雜亂飛舞。

葉俊榮表示，內政部負責二百多億元經費，將針對重要街道進行架構性改造，興建地下共同管溝，收整凌亂天空及電線，配合人行道、自行車道、照明改善、綠化工程，市容街景將更美觀。

廣告
  • 內政部長葉俊榮。（資料照，記者張嘉明攝）

    內政部長葉俊榮。（資料照，記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻 前瞻基礎建設
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
-
電鍋煮✧味噌叉燒
傳統甜點✧雪花糕
海味✧小卷絲瓜麵線
多汁的芒果這樣挑！
轉寄

標題：活化舊市區 4年85億打造「城鎮之心」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月29日‧星期一‧丁酉年五月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.