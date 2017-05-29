活化舊市區 4年85億打造「城鎮之心」

2017-05-29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為使台灣第二、三級城鎮復甦活化，帶動舊市區發展，「前瞻基礎建設計畫」之城鄉建設項目，規劃以四年八十五億元經費打造「城鎮之心」。內政部長葉俊榮指出，今年七、八月地方縣市政府就會提出構想。

葉俊榮表示，為發展重要中型城鎮相關的產業、教育、社福、交通服務機能，內政部將改善舊市區，以公共工程協助全國老舊城鎮再生，讓年輕人願意回鄉，與地方人文連結來促進國際觀光。

葉俊榮指出，關注重點是像金山這類曾發展但後來沒落、或慢慢有點發展的小城鎮，「城鎮之心」涉及河岸、水岸及景觀的全盤打造，由中央政府找專業團隊負責，有別於過去地方政府亂鋪設水泥的工程。

他強調，「不是你想做，我就要給你錢」，未來將由地方政府選定核心城鎮後集中辦理，報給中央政府的計畫、方向須完備，包含景觀、機制、專業都要納入。

此外，「前瞻基礎建設計畫」的改善道路品質工程，預計編列四年三三二億元經費，由內政部、交通部統籌，要解決台灣馬路宛如第三世界國家的品質，讓天空纜線不再雜亂飛舞。

葉俊榮表示，內政部負責二百多億元經費，將針對重要街道進行架構性改造，興建地下共同管溝，收整凌亂天空及電線，配合人行道、自行車道、照明改善、綠化工程，市容街景將更美觀。