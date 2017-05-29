爛攤難收 中又出手救煤鋼業

2017-05-29

中國要求銀行 展延到期貸款

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國「金融時報」報導，中國銀監會最近要求黑龍江省的銀行，展延對陷入困境的煤炭和鋼鐵業者的到期貸款，這項政策與中國政府關閉「殭屍企業」的承諾背道而馳，可能引發貿易夥伴不滿。

投資人普遍認為，中國銀行業者經常在地方政府壓力下，透過展延到期貸款，來讓虧損企業繼續營運，但政府官員很少承認這種做法。中國官員的坦白，可能引發貿易夥伴對中國的批評，他們認為國有銀行的貸款和其他補貼，已使廉價的中國鋼鐵肆虐全球市場，迫使競爭對手停產。

黑龍江省銀監局局長包祖明日前表示，該局已與債權人協調，將向無法償還本金的煤炭和鋼鐵業者展延到期貸款。包祖明聲稱，在某些個案中，債權人委員會甚至同意增加貸款。

中國東北地區高度依賴礦業和國有重工業，近年來受中國經濟成長放緩影響最大。二○一六年在遼寧省官員坦承前幾年經濟數據造假後，遼寧省當年的名目國內生產總值（ＧＤＰ）下滑了二十三％，鄰近的黑龍江省和吉林省也呈現類似趨勢。

另據「日經新聞」報導，隨著煤炭等大宗商品價格反彈，中國政府將對煤炭和鋼鐵的產能控制進行微調。

中國政府先前承諾今年要削減煤炭產能一．五億噸，根據中國國務院公布的數據，今年來中國已削減六八九七萬噸，達成率為四十六％。但不少人士懷疑，中國對削減過剩產能的立場已經鬆動，因去年中國削減二．九億噸煤炭產能，已使目前煤炭價格較一年前上漲四十％至五十％。

山西省一名政府官員指出，中國政府對資源和煤炭等大宗商品的控制，已轉變為因應市場趨勢而進行微調的機制。