金控海外曝險 中國大減2200億

2017-05-29

對中港降幅多 良性發展

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，今年第一季我國整體金控集團對海外曝險，在前六大曝險國中，對美國曝險大增近五千億元，對英法日也呈現增加，但中國卻大減二千二百多億元，減少金額居各國之首；學者認為，相較先進國家，中國市場金融健全度低，基於風險考量，這樣的趨勢是良性發展。

國內金控集團目前共十六家，旗下子公司相當多樣化，包括銀行、產壽險、租賃、證券、投信和創投等；至於從事海外曝險，以銀行、壽險與租賃為主。

所謂的「曝險」，包括三大項目業務，分別為放款、投資及金融同業拆借。

根據金管會統計，二○一七年第一季我國金控產業海外曝險金額為十三兆四千多億元，較去年同期增加一兆二千多億元、成長幅度為十％。前六大曝險國依序為：美國、中國、英國、香港、法國及日本；原本英國曝險在去年首季是第四名，今年第一季把香港擠下成為第三。

與去年首季比較，包括美、英、法、日這四個國家曝險都是增加，成長幅度依序為十四％、三十二％、三十七％、十一％；但對中國與香港雙雙呈現衰退，跌幅分別為九％與五％。

美增最多 首季近5000億元

從絕對金額來看，相較去年首季，「曝險增加」最多的國家是美國的四千九百多億元，至於「曝險減少」居冠為中國的二千二百多億元。

對於金控對中曝險減少最多，金管會官員表示，一方面是近期中國經濟趨緩、金融市場風險增加，讓銀行的中國分行及ＯＢＵ（國際金融業務分行）緊縮業務、減少授信放款；另一方面，中國台商與當地企業的資金需求也降低，使得整體曝險金額往下降。

「在商言商，金控對中曝險大幅降低，是可預期結果。」民營金控主管直言，台資銀行在中國分行最近兩年獲利都是衰退，尤其二○一六年大跌六十八％，在這種情況下，當地相關業務經營一定會轉為保守，「寧願謹慎點，以免誤踩地雷而遭到倒帳。」

有國銀業者認為，我金控業原本對中國曝險就比較高，一進行調整之後，金額自然就減少比較多，尚屬合理範圍；而從數字來看，未來幾年中國仍將穩居海外曝險第二大國。

成功大學法律系教授許忠信提醒，從我國金控海外曝險比較，前幾大曝險國像是美英法日等，都是金融健全且先進國家；而眾所皆知，中國金融體系不健全、且風險性又高，我們金控卻放兩兆多元的資金在中國，風險根本就太大。

「這樣的結構變化，與新政府上台有很大關係！」許忠信認為，過去馬政府鼓勵金融業西進，才導致我對中國曝險暴增，如今，蔡政府調整策略，包括積極推動新南向，其目的在分散市場風險，現在看來，已經起了相當作用。他強調，目前對中國曝險規模還是過高，未來應繼續降低，才能減少對中國依賴。