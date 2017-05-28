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中國戰機掛彈 近距攔截美偵察機

2017-05-28

殲十進逼 離30公尺處壓頂

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國防部廿六日指出，繼常駐東北亞的「不死鳳凰」核偵察機（WC-135）十七日於黃海上方國際空域遭中國「蘇愷三十」戰鬥機「桶滾」，以及海軍「杜威號」神盾艦廿四日在南海遭中國導彈護衛艦驅離，美國海軍「獵戶座」反潛海上巡邏機（P-3）廿四日也在東沙群島附近國際空域，遭遇兩架掛載飛彈的中國「殲十」戰機前來攔截，雙方一度僅距約卅公尺。

依據美方說法，廿四日空中事件發生在香港東南面約二四○公里處，兩架「殲十」配備空對空飛彈，其中一架飛到美機前方不到一八九公尺處，除了連續低速轉彎，還在美機上方約卅公尺處壓頂，行為「不安全且不專業」。另一架「殲十」則維持在美機右翼約六八六公尺處飛行。除了檢視事件經過，美國將透過適當管道向中國反映關切。

「獵戶座」與延伸機種「EP-3」，是美國海軍偵察太平洋常用機型，與中國空軍有多次對峙經驗，二○○一年四月在海南島上空甚至有架「殲八」前來攔截「EP-3」，卻因發生擦撞而機毀人亡，美機則迫降海南島，兩造對事件經過的說法至今南轅北轍。兩國於一五年簽訂的《海空相遇安全行為準則》特別增加「空中相遇」附件，預防雙方擦槍走火。

美方批中 不安全且不專業

不過，中國向來慎防美軍在中國沿岸的行動，尤其是在主權具有高度爭議的南海。同樣是在廿四日，今年一月上台的美國川普政府，派出「杜威號」進入南沙群島美濟礁起算六海里內範圍，執行任內首度「航行自由」任務，挑戰中國的「領海」主張，當天同樣引來中國「柳州」、「瀘州」兩艘導彈護衛艦識別查證及警告驅離。

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  • 美國海軍「獵戶座」反潛海上巡邏機二十四日在南海東沙群島附近巡弋，遇到兩架中國「殲十」戰機前來攔截。（路透檔案照）

    美國海軍「獵戶座」反潛海上巡邏機二十四日在南海東沙群島附近巡弋，遇到兩架中國「殲十」戰機前來攔截。（路透檔案照）

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相關關鍵字： 中國戰機 南海 反潛 殲十 神盾艦 空對空飛彈 美偵察機
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標題：中國戰機掛彈 近距攔截美偵察機


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