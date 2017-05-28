暖男退役 全校學童哭喊不要走

2017-05-28

替代役邱國葳 感動和平國小

〔記者林欣漢／基隆報導〕「老師～葳哥～不要走！」基隆市和平國小替代役邱國葳廿三日退役，離校當天，全校兩百名學生輪流與邱國葳合照擁抱，不少人當場大哭，場面溫馨感人。校長莊士杰說：「如果每一位老師都能像他一樣，台灣教育就成功了。」

廿八歲的邱國葳去年七月廿五日到和平國小服替代役，凡事親力親為，每天下班後留下來義務輔導學童課業，假日還陪孩子四處參加直笛、合唱團等比賽，學生沒來上課，還會到處找孩子，與小朋友打成一片。

「我不想要留白，想和孩子一起創造回憶。」邱國葳說，很多人覺得替代役是爽兵，但替代役在社會上總是默默付出，他希望孩子永遠記得成長過程中，有個很棒的替代役，每天逗大家開心，快樂成長。不過他說：「真的很不捨得這群孩子，也遺憾當天離開時強忍淚水，沒有與孩子一起放聲大哭！」

葳哥把孩子當夥伴 同歡同樂

邱國葳是中興大學行銷研究所畢業，雖然是家庭因素申請替代役，邱國葳仍特意選擇距住家十公里外的和平國小，邱國葳說，因和平島較偏遠，學習資源不足，不到一年的役期很短暫，他不希望只是打雜、處理文書，報到前就已下定決心，要和孩子們成為共同成長的夥伴，也將所學傳達給他們，成為孩子的榜樣。十個月教育替代役期間，除了每天留校幫忙輔導孩子課業，孩子沒來學校，還會到處尋找，就怕孩子學壞。

和平國小校長莊士杰說，學校經費有限，邱國葳為了多元創客社團主動幫忙到處找材料，還拜託社區民眾製作教具和教材，跟學生朝夕相處，有歡笑、有淚水，感情非常好。

去年九月教師節也收到孩子的卡片和禮物，讓僅到校兩個月的邱國葳受寵若驚；有天晚上，邱國葳帶孩子們從學校走到海大參加合唱團比賽，比賽完再走回去，短短兩公里路程，大家沿路一同唱著歌，邱國葳說：「那一晚我們的心很接近，我會永遠記得。」

200童抱著他哭 驚動樓下校長

退伍前，邱國葳花了兩天時間，將十個月來與孩子的相處點滴剪輯成影片，滿滿的回憶與感情，他在錄製過程也是數度哽咽，廿三日放學前播放給全校師生看，影片還沒放完，已經有不少孩子跑來教室，輪流在邱國葳身上簽名留念，致贈離別禮物，還有孩子不捨地抱著他痛哭，讓在樓下的校長以為發生了什麼意外。

莊士杰說，有次邱國葳與兩名替代役上台跳舞，舞藝不算精湛，事後問邱國葳，他回應：「我想以身作則，希望教導孩子，我都可以，你們也可以。」邱國葳退伍前還有八天假，但他寧可把時間花在學校，再多陪孩子一下，更是讓莊士杰感動，「孩子非常敏感，只要有人對他們好，他們就對他非常依戀」。

莊士杰說，對孩子而言，國葳是一個「家人」的離開，和平則損失一位有心人，「他的誠懇、用心、努力，我們都看到了，大好人生，正在等著他 」。