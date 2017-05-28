夏普戴正吳：全球熱情招商 台灣冷冰冰

2017-05-28

〔記者張慧雯／台北報導〕鴻海集團董事長郭台銘與夏普社長戴正吳等人四月下旬二進白宮，戴正吳昨證實，規劃赴美國投資中小尺寸面板廠，預期鴻海和夏普總投資規模超過八千億日圓（約二二○○億新台幣）。他特別提到，見過美國總統川普後，隔天立刻有六個州的州長找上門積極招商，反而台灣政府對於招商態度冷淡。

鴻海訪美隔天 6州州長立即找上門

戴正吳昨參觀三創生活園區舉辦的活動，他會後接受媒體採訪時，回憶當初見到川普的情況。他說，見到川普時，川普就親切地說自己使用很多夏普的產品，而且拜訪川普後的第二天，美國有六個州的州長都親自拜訪或派人來報告，態度非常積極；就算在日本，日本經濟產業省也與企業互動良好，下個禮拜夏普電視部門還要和經產省召開「協助夏普電視銷售」的會議；至於中國，政府部門與夏普的互動也相當積極。

台灣民間有反商情結 政府態度冷淡

相對於美國政府積極招商，戴正吳認為，台灣政府態度冷淡，不僅民間有反商情結，中央和地方政府對於招商更沒什麼熱情，有點冷冰冰，截至目前為止，都沒感受到政府對夏普有積極招商。

川普政府動起來 日、中也很積極

他認為，川普是鼓動風潮的人物，上任後推動美國優先與赴美國製造的方向，但成功關鍵不在川普，而是美國各州州長對於招商都很積極，願意提出好的投資條件吸引企業赴美製造。對於川普推動美國優先與赴美國製造政策對全球經濟局勢影響，戴正吳反問：「哪個國家不是這樣？」只是看誰講明而已。

戴正吳指出，夏普規劃在美國投資中小尺寸面板廠，未來面板的應用面將不侷限於手機，可能還包括客機面板、航太、太空梭，甚至國防相關領域，而且美國玻璃大廠康寧也支持夏普在美國設廠。

戴正吳提到，到美國設廠投資規模預計超過八千億日圓，但鴻海與夏普會嚴守分際，鴻海用鴻海的資金、夏普用自己的資金，整個投資計畫不只有夏普一家。至於會在美國哪個地方投資？投資規劃與時程何時出爐？他則表示：「目前都還在研究中，但希望越快越好。」

另外，戴正吳透露，規劃七月一日在台設立夏普台灣分公司，未來富可視（InFocus）電視將由夏普台灣分公司銷售，夏普也規劃明年推出六十吋到八十吋的八Ｋ電視產品，如此一來，夏普與鴻海將可發揮綜效互補的效益。