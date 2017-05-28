| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！ 北市6月底完成有線電視數位化
 首頁 > 焦點

李明哲案 美盼兩岸建設性對話

2017-05-28

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十六日報導〕針對中國正式以巔覆國家政權罪起訴台灣非政府組織工作者李明哲，美國國務院東亞局發言人亞當斯在答覆本報記者的電郵中表示，國務院知道這個案子，但不願公開討論外交交涉的內容。他們不斷地鼓勵北京和台北當局進行建設性對話，確保溝通管道暢通以致能經常性並可靠地交換對雙方重要的資訊。

美國之音日前曾報導，國務院發言人私下受訪時呼籲中國釋放李明哲及所有推動民主與人權的工作，但國務院今天答覆台灣媒體詢問時並未做出這麼明確的表態。

負責協助李明哲妻子李凈瑜在華府出席國會聽證會並拜會川普政府資深官員的「對華援助協會」會長傅希秋說，他堅信李明哲是無罪的，他們正在和台灣與歐洲的合作夥伴緊急協商，預備採取更大行動營救李明哲。

傅希秋表示，中國把一位關心中國自由與法治的台灣公民以莫須有的巔覆名義指控逮捕，肯定會對美中和兩岸關係產生長遠消極影響，也會使李明哲案進一步國際化，他希望台灣民眾能夠同心為李明哲公開呼籲，否則每個台灣人都會成為下一個李明哲。台灣政府應採取具體的反制懲罰措施，宣布限制中國公檢法官員訪台。

台北駐美代表高碩泰今天在雙橡園受訪時表示，李明哲是台灣的國民，「任何國人在國外發生人身安全的問題，政府是責無旁貸，他們提供了必要的關心。」他說，李凈瑜在華府期間，他根據國內指示及尊重家屬的立場，希望提供必要的協助，過程中也看到人權組織及美方的關心。他們與美國行政部門、國會與關心的團體隨時保持往來，也根據所能掌握的部分與他們分享。

廣告
  • 對於李明哲事件，美國國務院僅表示鼓勵北京和台北當局進行建設性對話。（資料照）

    對於李明哲事件，美國國務院僅表示鼓勵北京和台北當局進行建設性對話。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兩岸建設性對話 李明哲 美國國務院 高碩泰
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
電鍋煮✧味噌叉燒
傳統甜點✧雪花糕
海味✧小卷絲瓜麵線
多汁的芒果這樣挑！
轉寄

標題：李明哲案 美盼兩岸建設性對話


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月28日‧星期日‧丁酉年五月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.