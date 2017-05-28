接見世衛行動團 蔡英文批中國無理打壓

2017-05-28

〔記者蘇芳禾、吳亮儀、朱沛雄／綜合報導〕率領「世衛行動團」赴瑞士日內瓦的衛福部長陳時中昨返台，在中國打壓下，台灣今年無緣參與世衛大會（ＷＨＡ），蔡英文總統昨接見世衛行動團時批說：「中國大陸在ＷＨＡ的這件事情上對我們無理的打壓，已經造成兩岸關係一定程度的傷害。」

蔡總統呼籲，北京當局應該正確解讀去年選舉的意義，新時代已經來臨，兩岸領導人共同維持兩岸和平與繁榮才是共同的新課題。「我們的承諾、善意不變，不會走回對抗老路，絕對不會在壓力下屈服！」世衛行動團此行就是不受壓力屈服的最好例子。

世衛行動團共進行59場雙邊會談

陳時中在晉見總統後，也召開返國記者會表示，很失望無法參加世衛大會（ＷＨＡ），中國打壓的力量特別大，但此行還是成果豐碩，很多友邦替台灣發聲，也與大家制訂相關計畫，未來還有很多方向可以努力。

陳時中說，在無法與會的情勢下，仍積極努力與全球醫衛夥伴交換意見，截至廿六日為止，共進行五十九場雙邊會談，包括友我國家美國等三十一國及廿八個國際組織，就雙方重要的健康及醫療問題進行深度的意見溝通。

蔡總統在接見世衛行動團時，也肯定行動團的表現，並特別感謝陳時中全力以赴，突破各種難關，勇於據理力爭，為台灣人民健康權利發聲，讓全世界了解台灣遭受的不公平對待。

蔡總統也表示，感謝大會期間為台灣仗義執言十四個友邦國家，其中聖文森和帛琉在辯論中發言，經過網路直播，更是正面彰顯台灣訴求。世界各主要國家，包括美國、日本、德國等都表達對我們的支持。這些都是世衛行動團結合政府及民間的力量，所得到的階段性成就。

由於中國籍的世衛組織幹事長陳馮富珍已卸任，下屆幹書長由衣索比亞籍特沃德羅斯接任，總統認為，希望大家將新的情勢轉為新的契機，把這次爭取到的國際認同，成為下次國際參與的重要基礎。

陳時中：美國挺台出了很大力氣

陳時中在記者會中，也提到此行有機會和特沃德羅斯握手交談，他說，和相關人士討論結果認為，新任幹事長是弱勢地區的代表，談話中透露出對發展公平正義懷抱理想，但新任幹事長心中台灣的份量和公平正義比例如何，「還有待我們去努力」。

陳時中指出，這次是去交朋友的，並向世界表達台灣的聲音，但過程中受到中國打壓，甚至在言論中被打壓，他也義正辭嚴、帶著憤怒反駁；陳時中強調，台灣可以照顧自己，但是台灣不能被世界遺忘，他感謝友邦大聲地把台灣講出來，美國也在背後支持，出了很大很大的力氣，和美國衛生部長的會談也很愉快，對方有釋出很多善意，相信有很多合作機會，最後也帶著盡責無愧的心回台灣。