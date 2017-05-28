【醫療法】醫療財團法人管理漏洞多…財務不夠透明 公益角色漸弱化

2017-05-28

記者林彥彤／專題報導

台灣醫療技術先進、名揚海外，但民間團體認為，政府對醫療財團法人的管理落後國外腳步，理應非營利的醫院卻日趨營利，社會公益角色逐漸弱化，甚至出現血汗醫護現象，像美國就清楚要求醫院做公益才給免稅，日本也強調醫院財務須透明公開，還明訂罰則等，這些做法都值得我國借鏡參考。

目前國內醫療財團法人類型，可分為「企業型」，如長庚、新光等，「宗教型」如慈濟、馬偕等，還有「一般型」，像是由醫師共同組成如秀傳等，發展多元化。

醫改會副執行長朱顯光指出，美國早已訂定「非營利醫院財務申報機制與免稅義務」規定，要求醫院必須證明符合相關公益標準才能享免稅資格，因此院方必須落實社會服務，美國前總統歐巴馬時代甚至要求，每三年提出社區健康需求評估，並提出對應的公益計畫及社區營造方案送審；同時，另有法令要求填寫報表說明聘用人力及各類薪資福利支出，證明盈餘有投注在醫護人員上。

至於日本，也依據「特殊法人情報公開法」、「公益法人設立許可及監督指導基準」，要求資料透明公開，以供民眾上網查詢。

消基會︰防報假帳應訂出罰則

不過，消基會董事長游開雄指出，此次修法應該要針對財團法人的會計列出罰則，才能避免法人報假帳，並訂出違反者要送懲戒、停業等，當醫療院所有盈餘時，也才有下一步要求落實公益目的，否則各家財團法人醫療院所經常都在抱怨沒收入，與實際狀況差異很大。

「醫師勞動條件改革小組」執行委員黃致翰認為，董事會沒有管理、股份缺乏信託也是問題之一。現今許多擔任董事長或董事的人，常常也身兼私人公司或醫療生技公司的董事長等，有些甚至把持醫院股份，不免令人擔憂非營利的醫院是否也圖利，可惜類似的問題已經講了十幾年，卻不見有改善。

衛福部︰已著手修法補充不足

衛福部醫事司長石崇良說，對於醫療財團法人的管理，我國要求是參照上櫃公司的標準，很嚴謹。不過，現行法規的確未強制規定財務、運作要透明化，因此已著手修法補充不足部分，外界的意見都會納入參考、評估。