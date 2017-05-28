【醫療法】萬年董事長 修法未必換得掉

2017-05-28

恐難終結部分財團的「家族企業」態勢

記者吳亮儀／專題報導

醫療財團法人的董事長任期多年來無法可管，外界常以「萬年董事長」形容，衛福部提出醫療法修正條文的重點之一，就是要將董事長任期及法人財務運用納管，但送進立法院衛環委員會初審時，卻因立委意見分歧，保留到政黨協商，萬年董事長們恐怕還能繼續做下去。

衛福部︰讓董事長任期及財務運用納管

衛福部醫事司司長石崇良表示，目前全台五十八家醫療財團法人有七十三家醫院，總病床數占全國病床數卅二．四％，醫療財團法人應是非營利事業，擁有稅賦優惠，財報亦都公開上網，修法則是要讓董事長任期及法人財務運用，不再無法可管，避免部分財團隱隱浮現的「家族企業」態勢。

萬年董事長條款存廢 立委意見分歧

外界提到萬年董事長時，常舉慈濟醫院為例，因為慈濟醫院由慈濟基金會捐助設立，慈濟創辦人證嚴法師數十年來都是董事長，其實並不違法，慈濟醫院則強調一切都遵照政府規範，石崇良亦強調慈濟做法合乎現行法規。

萬年董事長不見得都是弊端，卻容易讓有心人鑽巧門，導致防弊機制失靈。醫療改革基金會曾經整理出醫療財團基金會「董事會治理失靈」的四大類型，第一，「董監互換型」：醫院董事、監察人長期由同批人馬擔任，改選時僅互換職務，讓制衡失靈、同批人馬長期把持醫院。

第二，「一手遮天型」，又被暱稱「吾皇萬歲型」：財團做重大投資或發展時，董事會都授權董事長全權處理，會議紀錄非常簡略。

第三，「董事變股東型」：某些捐助人或醫師擔任董事時，仍錯把捐助當投資、把董事當是持份股東，或常藉由承租建物和土地給醫院獲利，難用財團法人角度思考長期經營策略。

第四，「國王人馬型」：董事會的組成由原捐助企業的關係人把持，讓應屬於社會資產的醫院變相成財團醫院，這也常見於企業型的財團法人醫院。

立法院日前初審通過未來由中央指派公益監察人，有立委認為已有實質監督，不必廢除萬年董事長條款，但醫師公會全聯會理事長、立委邱泰源認為，如何指派及決定公益監察人的性質尚有討論空間，且各醫院特性不同，要能落實監督還得審慎訂定施行細則。

前高雄醫學大學副校長、國民黨立委陳宜民則認為，公益監察人的機制已經很足夠，甚至不須政府指派，否則衛福部權力太大，且各家醫院的性質差異不小，像有宗教背景的醫院往往象徵意義大，用同一套法規綁住所有人並不妥當。

陳宜民認為，很多醫院的盈餘是靠業外收入，那就該拿來改善醫院硬體設備。要改善醫護待遇該從健保給付著手，現在健保給付不公平，很難公平對待醫護人員。