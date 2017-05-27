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想翻轉孩子人生 原生父母一場豪賭

2017-05-27

記者吳昇儒／特稿

十一名越童被父母非法送來台灣打工，但虎毒不食子，這些越南父母花大錢送孩子來台灣，目的是想翻轉孩子的人生，盼望他們落地生根，賺錢回鄉；只是十一名越童僅兩人上學，其他都在當童工，未來人生究竟是衣錦還鄉，或是淪為魯蛇？也是未定之天。

水往低處流，人往高處爬；當原生環境的機會不足，為求改善生活，人口流向富裕國度是自然的現象，移民奮力一搏，藉此翻轉人生。電影教父第二集的片頭，小維多柯里昂從義大利西西里避難到美國紐約，當他看見自由女神像，眼中閃耀的光芒，似乎宣告了柯里昂家族的未來霸業不遠。

數十年前，不少台灣人為了改善家計，跳機跳船進入美國，在餐廳洗盤子打工，因是非法移工，過著躲藏的生活。

台灣不再是落後國家，成為部分東南亞人民的淘金天堂。

日前就有鄭姓越南逃逸移工，來台打三年黑工，在工地月賺台幣四萬，寄錢回去給女友，存了百萬台幣後，向警方自首，回越南娶正妹女友，算是衣錦還鄉。有網友羨慕他回越南升格為「人生勝利組」，卻沒想到，鄭男也是冒著打工受傷、遭罰款、被遣返的「機會成本」。

被查獲的十一名越童，只有兩名上學，孩童未接受教育，長期的競爭力弱，成長後恐怕只能從事勞力工作，而他們遠離父母，雖說跟著姑姑、阿姨，但其心性未成熟，行為是否會走偏？親子是否因遠距而疏離？看不見的檯面下付出的代價，恐怕更值得深思。

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  • 涉案的「假父母」被移送到雲林地檢署。（記者廖淑玲翻攝）

    涉案的「假父母」被移送到雲林地檢署。（記者廖淑玲翻攝）

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