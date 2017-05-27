工資多五倍 押房送子女來台

2017-05-27

記者廖淑玲／專訪

「怎麼可能？」「不會吧！」多名越南外籍配偶獲悉有兒童及少年從越南被販運來台，均表示無法置信，認為若是親生子女才情有可原，畢竟台灣經濟環境比較好；輔導外籍配偶多年的資深社工賴惠華則建議移民署，未來依親入籍者應增列基因比對項目。

嫁來台灣十七年的范氏說，她曾聽過有改嫁到台灣的越南姊妹因為思念在越南生的孩子，請台灣丈夫幫忙出錢，再加上自己努力賺錢，一起把孩子接來，還沒聽過接兄弟姊妹的孩子，她研判親戚間應有達成協議，孩子在台灣賺錢後再慢慢還。

非法仲介「沒有良心」

在雲林當美容講師的越南外配阮理厚則痛罵這種做法「沒有良心」，因為孩子沒有選擇的權利，命運是被操縱在別人手裡。

阮理厚說，台灣比較容易賺錢且薪資較高，一般工人的薪水在台灣可領三萬元，在越南僅能領到折合台幣五至六千元，兩地相差達四到五倍。她說，越南利用房子或田地抵押借錢容易，押房變現，再變造孩子出生證明來台依親，以這種方式取得台灣身分證最快，卻成為不法份子利用的手段，也直接傷害從越南嫁到台灣認真生活的姊妹。

建議依親增列基因比對

雲林縣關懷協會總幹事賴惠華指出，越南姊妹來到台灣，經濟條件大多會比在越南好很多，為杜絕此販運人口的歪風，建議移民署審查來台依親申請案時，應增列基因比對程序，確定親子關係後才得以放行。