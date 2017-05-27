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越童想留台 為假父母求情

2017-05-27

有吃有喝 生活比越南好 回家鄉會三餐不繼

〔記者楊政郡、廖淑玲／綜合報導〕移民署台中專勤隊破獲越童人口販運案，目前這十一名越童仍暫時被責付在假父母家，等待遣返。他們告訴移民署人員，越南生活環境差，連三餐都有問題，更別說工作賺錢，留在台灣幫忙「叔叔」、「阿姨」工作，有吃有喝，日子好很多，「想留在台灣，不想回去越南」。 越童在偵訊時還為假父母求情，希望檢方不要重罰或判刑。

與假媽媽有親戚關係

台中市專勤隊分隊長林瑞麟指出，這些孩童的父母和在台的假父母大多有親戚關係，原生家庭希望他們在台灣過比較好的生活，也願意配合造假，讓他們來台成為台灣人。

十一名孩童中，一名八歲女童情形較特殊，生母就是取得台灣籍的越配，但生父是越南人，母親想把女兒帶來台灣，偽造生父是台灣丈夫的證件來台依親，目前在小學讀書。

這些兒童正值就學年齡，來台後，僅有兩人上學，但因適應不良，上一天休三天，其餘都是投入工作，而他們的勞務所得，目前都歸「假父母」所有，專勤隊初估這些勞務不法所得約四百萬元。

檢方查出，來台雖然要價不菲，但越童的假母親與真父母大多是兄弟姊妹關係，因此雙方湊錢造假，讓孩子來台，「假父母」也願意讓家裡多一個小幫手，其中有個家庭已生下兩男一女，又花錢引進一女。

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  • 被檢警查獲的越南女孩，暫時被責付假父母家。 （記者廖淑玲翻攝）

    被檢警查獲的越南女孩，暫時被責付假父母家。 （記者廖淑玲翻攝）

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