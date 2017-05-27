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史上最大海洛因走私 緬甸外海接貨

2017-05-27

海巡查獲693公斤 黑市價百億

〔記者黃建華、邱俊福／綜合報導〕政府破獲國內史上最大宗海洛因走私案！高雄地檢署指揮海巡署等單位長期偵查，昨由海巡「金門艦」在烏坵東南方海域攔截運毒母船「永富升號」漁船，海巡署高雄第二機動查緝隊押返高雄港徹底搜查後，搜出六百九十三公斤高純度海洛因磚，黑市價近百億元，逮捕蔡姓船長及台灣漁工共五嫌，正擴大追緝幕後金主、貨主。

據悉，東港籍漁船「永富升號」從高雄旗后安檢所出港，前往緬甸外海接運毒品後，行經中國漳州外海，至昨天清晨五點卅二分駛至烏坵東南方十二．五浬海域（北緯24-52.9，東經119-39.4），被海巡「金門艦」鳴笛登船臨檢，雖未搜出毒品，仍由海巡署高雄第二機動查緝隊荷槍實彈押船回台，昨天上午八點廿五分進入高雄港一港口。

永富升號運1800磈毒磚 追幕後貨主

經徹底搜索「永富升號」，果然查獲海洛因被夾藏包裝在碰墊內，再用漁網包覆，置放在甲板及船頂，經拆封清點共一千八百塊海洛因磚，總毛重六百九十三公斤，黑市價近百億元，刷新國內單一查緝海洛因新紀錄。涉案的蔡姓船長（五十餘歲）與許姓、邱姓及兩名郭姓漁工（都台灣籍，最大五十六歲、最年輕廿九歲）都依走私運毒罪逮捕。

這批海洛因數量太大、成本太高，單一毒販吃不下來，辦案人員研判「永富升號」是運毒母船，在緬甸外海接到來自泰國邊境俗稱「金三角」的海洛因磚，動手掩藏於碰墊內偽裝，打算駛到公海，交運給來自日本、台灣及其他國家的子船接運後，各自返國分配。

這批海洛因被防水材層層包裝，緝毒幹員研判是打算繫繩後丟包海裡，等拖進漁港後再「起貨」，不然就是遇攔檢時丟進海裡規避搜索，幸好先一步攔截。

本案偵破，是因海巡署高雄第二機動查緝隊去年十月掌握線報，指有漁船將運毒來台，經通報高雄地檢署緝毒專組主任檢察官曾靖雅、檢察官許育銓、吳正中、林恆翠指揮，今年五月十六日聲請搜索票獲准，海巡派船艦暗中監控「永富升號」漁船，並與調查局高雄市調查處、南部地區機動工作站、刑事局南打、高雄市刑大、林園分局、苓雅分局組成專案小組，終告破獲。

海洛因因市場需求萎縮，價格下滑，但產地價每公斤仍達台幣七十萬元，本案進貨成本就達台幣五億元。

據悉，貨源來自泰國邊境黑市，而非新興毒品產地阿富汗，每公斤海洛因產地價十年前約台幣廿五萬元，近年因金三角減產，阿富汗成新興地，據悉此與恐怖組織販毒籌募資金有關，海洛因的產地價也因而飆至每公斤台幣七十萬元。

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  • 海巡查獲的海洛因磚防水包裝好幾層，研判是打算丟包海裡，拖進漁港後再「起貨」。 （記者黃建華翻攝）

    海巡查獲的海洛因磚防水包裝好幾層，研判是打算丟包海裡，拖進漁港後再「起貨」。 （記者黃建華翻攝）

  • 「永富升號」漁船涉走私黑市價近百億元海洛因磚，在烏坵東南方海域被查獲。（記者黃建華翻攝）

    「永富升號」漁船涉走私黑市價近百億元海洛因磚，在烏坵東南方海域被查獲。（記者黃建華翻攝）

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