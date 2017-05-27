美學者：美會防止中國對台動武

2017-05-27

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國哈佛大學國際安全計畫主席Steven E. Miller昨天表示，即便現任總統川普競選期間多次提及「美國優先」政策，當前美國面對中國崛起、亞洲複雜情勢，也未必會改變數十年來的亞洲政策。他認為，只要台灣避免讓美國認為是製造問題的角色，防止中國對台灣發動武力攻擊，仍會是美國對東亞的主要目標之一。

美須防患未然 避免中國力量過度強大

由台灣醫界聯盟基金會、國際組織帕古瓦希會議及國際裁軍暨解決爭端研究院共同主辦的「二○一七亞太區域秩序國際研討會」，昨起一連展開三天，會中邀請來自美國、日本、義大利等地專家學者，針對亞太地區的軍事與飛彈問題，商討外交與政治上的解決方案，以軍備控制方法避免軍事對峙。

包括副總統陳建仁、台灣日本交流協會會長邱義仁、學運領袖林飛帆、香港本土民主前線發言人黃台仰都出席與會。

Steven E. Miller分析東亞局勢時提到，中國不僅在經濟上快速成長，軍事費用在過去幾年也不斷增加，對美國軍事威脅提高，顯示中國已經是世界上的「主要玩家」（major player），而不只是國際局勢的參與者；他表示，雖然美國政府對中國崛起後可能帶來的威脅，以及美國該如何因應還未有定論，他仍認為，美國須從現在開始防患未然，避免中國的力量在未來過度強大，對美國帶來困難與威脅。

談到台灣問題時，Steven強調，即便外界普遍認為川普非常不可預測、新政府人事也尚未完全到位，美國政府對於維持東亞現狀，繼續在東亞地區扮演領導角色這點沒有改變；Steven說，美國對台政策有延續性，即便領導人換位，也不影響政策推行，且強化美國在東亞的防禦能力是一個長期性計畫，「只要台灣不製造問題，美國還是會避免中國對台發動武力攻擊。」

美繼續扮演東亞領導角色 沒有改變

有與會者建議，台灣具備發展核武的相關知識、技術與素材，應與日本合作，強化兩國盟友關係。不過研究飛彈的日本學者田窪雅文評析說，台灣與日本若在軍事上進一步合作會「非常危險」，他不認為日本政府會這麼做，因這有可能讓中國認為台灣具有潛在威脅，進而採取相關行動。